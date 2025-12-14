El Gobierno inaugura el Liceo Experimental UASD Elías Piña

Durante el acto, el ministro De Camps afirmó que la entrega del centro educativo refleja la apuesta del Gobierno por el desarrollo de la provincia y del sur del país, colocando a la educación como eje fundamental para transformar realidades y generar oportunidades.

De Camps destacó que el presidente Abinader ha colocado la educación pública en el centro del desarrollo nacional, no como un discurso, sino a través de acciones concretas que buscan garantizar el acceso a una enseñanza digna en todo el territorio.

"Este liceo representa una apuesta clara por una educación secundaria de calidad, articulada con la educación superior y respaldada por la experiencia académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/liceo-ae22135a.jpg El liceo cuenta con 24 aulas. (FUENTE EXTERNA)

Qué tiene el liceo

El nuevo Liceo Experimental cuenta con 24 aulas, comedor escolar, área de recepción, salón de profesores, enfermería, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva, áreas verdes, así como oficinas administrativas de dirección y subdirección.