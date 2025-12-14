El Gobierno inaugura el Liceo Experimental UASD Elías Piña
La obra impactará a más de 840 estudiantes en niveles básico y secundario
Durante el acto, el ministro De Camps afirmó que la entrega del centro educativo refleja la apuesta del Gobierno por el desarrollo de la provincia y del sur del país, colocando a la educación como eje fundamental para transformar realidades y generar oportunidades.
De Camps destacó que el presidente Abinader ha colocado la educación pública en el centro del desarrollo nacional, no como un discurso, sino a través de acciones concretas que buscan garantizar el acceso a una enseñanza digna en todo el territorio.
Qué tiene el liceo
El nuevo Liceo Experimental cuenta con 24 aulas, comedor escolar, área de recepción, salón de profesores, enfermería, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva, áreas verdes, así como oficinas administrativas de dirección y subdirección.
- La obra forma parte del plan gubernamental de expansión y dignificación de la infraestructura escolar. Fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)
Durante la inauguración, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, resaltó que la institución ha ampliado la red de liceos experimentales en distintas provincias del país, como parte de su compromiso con la educación preuniversitaria.
"Estar en Elías Piña demuestra que la visión compartida entre el Gobierno y la UASD sigue dando frutos y reafirma que el desarrollo de la zona fronteriza es una realidad", sostuvo.
En el acto participaron la gobernadora provincial Migdaly de los Santos, el senador Jhonson Encarnación, la directora del Distrito Educativo 02-01, María Altagracia Contreras, así como otras autoridades locales y representantes del sector educativo.