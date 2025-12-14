×
Liceo Experimental UASD Elías Piña

El Gobierno inaugura el Liceo Experimental UASD Elías Piña

La obra impactará a más de 840 estudiantes en niveles básico y secundario

    Expandir imagen
    El Gobierno inaugura el Liceo Experimental UASD Elías Piña
    Centro de izquierda a derecha Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Luis Abinader, presidente de la República, Editrudis Beltrán, rector de la UASD, entre otras personalidades al cortar la cinta que dejó inaugurado el Liceo Experimental UASD Elías Piña. (FUENTE EXTERNA)
    El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró este domingo el Liceo Experimental UASD Elías Piña, una obra que impactará a más de 840 estudiantes de los niveles básico y secundario en la comunidad de Hondo Valle.

    Durante el acto, el ministro De Camps afirmó que la entrega del centro educativo refleja la apuesta del Gobierno por el desarrollo de la provincia y del sur del país, colocando a la educación como eje fundamental para transformar realidades y generar oportunidades.

    De Camps destacó que el presidente Abinader ha colocado la educación pública en el centro del desarrollo nacional, no como un discurso, sino a través de acciones concretas que buscan garantizar el acceso a una enseñanza digna en todo el territorio.

    "Este liceo representa una apuesta clara por una educación secundaria de calidad, articulada con la educación superior y respaldada por la experiencia académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo"Luis Miguel De CampsMinistro de Educación
    Expandir imagen
    Infografía
    El liceo cuenta con 24 aulas. (FUENTE EXTERNA)

    Qué tiene el liceo

    El nuevo Liceo Experimental cuenta con 24 aulas, comedor escolar, área de recepción, salón de profesores, enfermería, laboratorios de ciencias e informática, cancha deportiva, áreas verdes, así como oficinas administrativas de dirección y subdirección.

    • La obra forma parte del plan gubernamental de expansión y dignificación de la infraestructura escolar. Fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE)
     y representó una inversión de 179,775,165.46 pesos.
  • RELACIONADAS

    • Durante la inauguración, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, resaltó que la institución ha ampliado la red de liceos experimentales en distintas provincias del país, como parte de su compromiso con la educación preuniversitaria.

    "Estar en Elías Piña demuestra que la visión compartida entre el Gobierno y la UASD sigue dando frutos y reafirma que el desarrollo de la zona fronteriza es una realidad", sostuvo.

    En el acto participaron la gobernadora provincial Migdaly de los Santos, el senador Jhonson Encarnación, la directora del Distrito Educativo 02-01, María Altagracia Contreras, así como otras autoridades locales y representantes del sector educativo.

