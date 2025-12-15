Reconocen trayectoria de profesionales formados en la Universidad Zamorano

Momento del reconocimiento a egresados de Zamorano por su trayectoria profesional, en el marco del encuentro anual de AGEAP Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Capítulo Dominicano (Ageap Dominicana), celebró ayer domingo un acto conmemorativo que reunió a distintas generaciones de profesionales formados en la Universidad Zamorano, en el marco de la conmemoración de los 60, 50 y 15 años de ejercicio profesional de sus egresados.

Durante la actividad fueron reconocidos destacados profesionales por su trayectoria y aportes al sector agroalimentario, reafirmando el compromiso de la comunidad zamorana con el desarrollo del país y la región.

A través de una nota de prensa , Ageap Dominicana informó que como parte de la celebración, fueron homenajeados por sus 60 años de graduados Víctor Tomás Graveley Hernández, Rafael Gregorio Fermín Pérez, Rafael Augusto Ledesma Schoowe y Gerónimo Alexis Vásquez Guzmán, quienes culminaron sus estudios en la Universidad Zamorano, en Honduras, en 1965.

Asimismo, por cumplir 50 años de haber obtenido su título universitario, fueron galardonados Pilar Emilio Ramírez Ferreras, Francisco Enrique Terrero Figueroa y José Aníbal Marchena Matos, pertenecientes a la promoción de 1975.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-90116-am-c899d22a.jpeg Egresado de la Universidad Zamorano que recibe reconocimiento durante el acto conmemorativo organizado por AGEAP Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

En el renglón de los 15 años de ejercicio profesional, recibieron reconocimiento Jhonny Sanlate Matos, Candelario Gómez Pinales, Behannis Jasmin Mena Chalas, la hondureña Karen Rogelia Gómez Gutiérrez y la nicaragüense Ana Gabriel Moncada Espinoza, de nacionalidad nicaragüense.

Nuevos egresados

En el encuentro, que se celebra anualmente y que tiene como objetivo principal fortalecer la red de exalumnos y honrar las valiosas contribuciones de los profesionales zamoranos al servicio del país, las Américas y el Mundo, el presidente de la Asociación José Domingo Marcano dio la bienvenida oficial a cuatro nuevos egresados dominicanos.

El acto busca integrar a la red a los nuevos profesionales de la agronomía, facilitar el networking y abrir puertas a futuras oportunidades laborales en el sector, reafirmando así su compromiso de promover el desarrollo profesional y apoyar iniciativas educativas, sociales y de desarrollo sostenible, manteniendo vivos los valores del "aprender haciendo" y el compromiso de servicio característicos de la comunidad zamorana en la República Dominicana.

Zamorano

La Universidad Zamorano, fundada en 1942 en Honduras y anteriormente conocida como la Escuela Agrícola Panamericana, es una institución líder en América Latina. Se distingue por su modelo educativo de "aprender haciendo", que asegura que sus graduados combinen una sólida formación académica con una experiencia práctica constante en el campo y unidades de producción reales.

La universidad forma profesionales capacitados en agronomía, agroindustria, agronegocios y desarrollo ambiental, impulsando el progreso del sector agroalimentario regional. El Capítulo Dominicano se enorgullece de su impacto, con una comunidad de egresados dominicanos que asciende a 223 profesionales.

Sobre la Asociación

La Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Capítulo Dominicano (Ageap Dominicana), es una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la red de exalumnos dominicanos de Zamorano, promover el desarrollo profesional, y apoyar iniciativas de educación, social y la sostenibilidad en beneficio del país.