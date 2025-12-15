×
Minerd
Minerd

Receso del año escolar inicia el 19 de diciembre; clases retornan el 7 de enero de 2026

La institución hizo un llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día de reinicio

    Expandir imagen
    Receso del año escolar inicia el 19 de diciembre; clases retornan el 7 de enero de 2026
    Estudiantes culminan el primer período del Año Escolar 2025-2026 este viernes 19 de diciembre. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este lunes a toda la comunidad educativa que el primer período de clases del Año Escolar 2025-2026 concluirá el próximo viernes 19 de diciembre.

    La docencia se reanudará el miércoles 7 de enero de 2026, en todos los centros educativos del país, conforme al calendario escolar vigente, indica un comunicado de la cartera.

    Llamado a padres

    • A través de una nota de prensa, la institución hizo un llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día de reinicio, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clases.

    Asimismo, recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos.

