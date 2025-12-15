Educa expresa preocupación y resalta riesgos en el proyecto de ley que fusiona Minerd y Mescyt

Acción Empresarial por la Educación (Educa) manifestó profunda preocupación por el proyecto de ley orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), tras su depósito reciente en el Senado de la República por el Poder Ejecutivo.

La organización empresarial aseguró que la iniciativa, presentada sin socialización previa ni los aportes técnicos realizados en consultas anteriores, carece de transparencia, debilita la gobernanza del sistema educativo y podría diluir la conquista histórica del 4 % destinado a la educación preuniversitaria.

Educa recordó que la comisión designada por decreto para trabajar en la propuesta solo fue convocada una vez el año pasado, ocasión en la que se presentó un borrador preliminar.

"A pesar de someterse a consulta pública, las observaciones de universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores del sistema - incluyendo Educa - nunca fueron socializadas ni incorporadas, pese a haber sido formalmente solicitada en múltiples ocasiones, lo que debilita la legitimidad del proyecto depositado", enfatizó Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de la entidad.

Proyecto de ley

Dijo que el proyecto de ley convierte al Consejo de Educación en un órgano únicamente consultivo, lo que, según subrayó, concentra el poder de decisión en un solo funcionario y reduce la pluralidad de voces en la formulación de políticas educativas.

Manifestó que constituye un retroceso institucional y un riesgo para la gobernanza democrática del sistema" , indicó.

Alertó, asimismo, que, al unificarse los ministerios bajo un mismo presupuesto, se compromete la conquista ciudadana que significa el 4 % del PIB para la educación preuniversitaria, desviando recursos que hoy son esenciales para garantizar cobertura, calidad docente y mejoras en aprendizajes, y limitando áreas neurálgicas para el desarrollo nacional, como es la inversión en ciencia, investigación y tecnología.

La organización representante del empresariado en materia educativa señaló también que el proyecto establece una entrada en vigor automática, sin un plan de transición que considere las profundas diferencias de estructura, operación y alcance entre ambas instituciones.

"De hecho, la ausencia de un cronograma y de lineamientos técnicos para materializar la fusión podría provocar disrupciones en la prestación de servicios y afectar la continuidad institucional ", argumentó Sosa Machado.

Sobre el particular, indicó que el borrador inicial de la reforma incluía cambios estructurales a marcos legales del sistema educativo, pero la nueva versión omite estas transformaciones y se limita a fusionar ministerios, sin atender los desafíos reales que enfrenta la educación dominicana ni considerar la naturaleza de ambos en el sistema.

"En Educa reiteramos nuestro apoyo a toda reforma orientada a elevar la calidad del sistema educativo, pero consideramos que debe realizarse con evidencia, diálogo técnico y participación amplia", manifestó.

Manifestó que la educación es un bien público esencial, por lo que toda reforma debe construirse con transparencia, rigor y participación.

"Por ello, abogamos por un proceso abierto, plural y sin exclusiones, reabriendo las sesiones de consulta como espacios deliberativos plurales fundamentales en la gobernanza educativa", resaltó la directora ejecutiva de Educa.

Planteó finalmente, que la entidad sigue estando en la mejor disposición de continuar aportando análisis y evidencia técnica para fortalecer la institucionalidad y asegurar la calidad de los aprendizajes en la República Dominicana.