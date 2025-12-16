La comunidad educativa del Liceo Pura Rijo de Rivera, ubicado en el municipio de Haina, denunció este martes las críticas condiciones de infraestructura en las que opera el plantel, las cuales representan un riesgo para la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La directora del centro, Candiolina Pinales, informó que varias aulas presentan filtraciones que provocan inundaciones incluso con lluvias leves, además de grietas estructurales surgidas tras los recientes sismos.

Indicó que ingenieros del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación (Minerd) han visitado el liceo en al menos tres ocasiones durante el presente año y han advertido sobre el peligro de desprendimiento del techo, sin que hasta el momento se haya ejecutado una solución definitiva.

El Liceo Pura Rijo de Rivera cuenta con una matrícula de 472 estudiantes, pero actualmente solo dispone de siete aulas habilitadas, lo que ha obligado a dividir la docencia entre las modalidades presencial y virtual.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-103735-am-fdab3b39.jpeg Los baños del Liceo Pura Rijo de Rivera permanecen en mal estado. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Esta situación ha impedido el cumplimiento de la jornada escolar extendida y ha generado inconformidad entre los padres debido al impacto negativo en el aprendizaje.

Riesgo sanitario

Asimismo, explicaron que los baños del plantel no se encuentran en condiciones adecuadas ni tienen la capacidad suficiente para atender a casi 500 estudiantes, sin incluir al personal docente, administrativo y de apoyo, lo que supone un riesgo sanitario considerable.

Pinales explicó que desde hace más de un año se han remitido informes y solicitudes a las autoridades educativas.

Aunque se han realizado levantamientos técnicos y se han prometido intervenciones, la comunidad continúa a la espera de respuestas concretas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-103730-am-710283a1.jpeg Ventanas y paredes deterioradas en el Liceo Pura Rijo de Rivera. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El centro también espera la finalización del proyecto Liceo La Planta, una obra con capacidad para 24 aulas que debió ser entregada en el año 2020 y que, cinco años después, apenas ha recibido el segundo picazo.

Julio Néstor Frías, presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela (Apmae), advirtió que, si las autoridades no ofrecen una solución tangible durante el mes de diciembre, los estudiantes no retornarán a clases a partir del 6 de enero.

En su lugar, padres y alumnos se movilizarán hacia el lugar donde se construye el nuevo plantel, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Sánchez Vieja.

“Este centro no reúne las condiciones mínimas para impartir docencia. La seguridad de nuestros hijos y de los maestros está en juego”, expresó Frías.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-103728-am-59e973e7.jpeg Así se encuentra el techo de una de las aulas. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/whatsapp-image-2025-12-16-at-103740-am-7a4fc39c.jpeg Grietas en las paredes del liceo (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La denuncia cuenta con el respaldo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Su presidenta en la seccional de Haina, Dominga Valdés Oliviel, afirmó que los docentes no se presentarán a impartir clases mientras persistan las actuales condiciones de mala ventilación, falta de agua en los baños y riesgo de enfermedades.

La comunidad educativa del Liceo Pura Rijo de Rivera hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que intervenga de manera inmediata el plantel y cumpla con los compromisos asumidos, a fin de garantizar una educación segura y digna para los estudiantes de Haina.