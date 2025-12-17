Asodemu pide cautela ante propuesta del gobierno de fusión del Minerd y el Mescyt
La Asociación de Empleados Universitarios advierte que la iniciativa debe ser estudiada y consensuada y pide al presidente Abinader posponer el tema
La Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) llamó este miércoles a las autoridades gubernamentales a actuar con "prudencia" frente a la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que se trata de una iniciativa que debe ser ampliamente estudiada y consensuada.
Mediante una nota de prensa, José Rosario, presidente de Asodemu, sostuvo que "no es el momento adecuado para abrir un debate de esta magnitud, debido a que una decisión de este tipo requiere la participación de todos los actores que conforman el sistema educativo nacional, incluyendo universidades, gremios, técnicos y sectores vinculados a la educación".
Funciones diferentes
Rosario explicó que ambos ministerios cumplen funciones diferenciadas e independientes, por lo que una eventual fusión, sin un análisis profundo, podría generar consecuencias negativas en la educación superior, afectando su gestión, planificación y calidad académica.
Asimismo, el presidente de Asodemu señaló que el país atraviesa por diversas situaciones sensibles, entre ellas las discusiones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el debate sobre la cesantía laboral, temas que, a su juicio, han generado preocupación tanto en el sector trabajador como en la sociedad en general.
- En ese contexto, consideró que no resulta prudente impulsar reformas estructurales adicionales sin antes alcanzar estabilidad y consenso social.
Fuerza del Pueblo dice fusión Minerd y Mescyt es "cortina de humo" para desviar atención de Senasa
El 4% para la educación se repartirá entre escuelas y universidades, según proyecto de fusión
Pide posponer discusión
En ese sentido, José Rosario solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, posponer por el momento la discusión de dicho proyecto, a fin de permitir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, en el que sean escuchadas las opiniones de los distintos sectores que integran el sistema educativo.