Fusión Minerd y Mescyt
Asodemu pide cautela ante propuesta del gobierno de fusión del Minerd y el Mescyt

La Asociación de Empleados Universitarios advierte que la iniciativa debe ser estudiada y consensuada y pide al presidente Abinader posponer el tema

    José Rosario, presidente de Asodemu. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) llamó este miércoles a las autoridades gubernamentales a actuar con "prudencia" frente a la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que se trata de una iniciativa que debe ser ampliamente estudiada y consensuada.

    Mediante una nota de prensa, José Rosario, presidente de Asodemu, sostuvo que "no es el momento adecuado para abrir un debate de esta magnitud, debido a que una decisión de este tipo requiere la participación de todos los actores que conforman el sistema educativo nacional, incluyendo universidades, gremios, técnicos y sectores vinculados a la educación".

    Funciones diferentes

    Rosario explicó que ambos ministerios cumplen funciones diferenciadas e independientes, por lo que una eventual fusión, sin un análisis profundo, podría generar consecuencias negativas en la educación superior, afectando su gestión, planificación y calidad académica.

    Asimismo, el presidente de Asodemu señaló que el país atraviesa por diversas situaciones sensibles, entre ellas las discusiones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el debate sobre la cesantía laboral, temas que, a su juicio, han generado preocupación tanto en el sector trabajador como en la sociedad en general.

    • En ese contexto, consideró que no resulta prudente impulsar reformas estructurales adicionales sin antes alcanzar estabilidad y consenso social.

    Pide posponer discusión 

    En ese sentido, José Rosario solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, posponer por el momento la discusión de dicho proyecto, a fin de permitir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, en el que sean escuchadas las opiniones de los distintos sectores que integran el sistema educativo.

