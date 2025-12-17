Gobierno intervendrá 250 escuelas durante las vacaciones de Navidad con inversión de RD$300 millones

Los trabajos se ejecutan mientras estudiantes y docentes están fuera por las festividades, con el objetivo de que los planteles reabran en enero en condiciones óptimas. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 250 centros educativos públicos serán intervenidos con jornadas de mantenimiento correctivo durante las vacaciones de diciembre, como parte del nuevo programa "Navidad en las Aulas 24/7", impulsado por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (Minerd). La inversión proyectada es de RD$300 millones.

El operativo, que forma parte de la estrategia nacional de remozamiento "Mantenimiento 24/7", contempla reparaciones eléctricas, plomería, pintura, impermeabilización, colocación de lona asfáltica y adecuaciones generales en planteles de todo el país.

Los trabajos se ejecutan mientras estudiantes y docentes están fuera por las festividades, con el objetivo de que los planteles reabran en enero en condiciones óptimas.

"Nuestra meta es impactar más de 250 centros en todo el territorio nacional, con trabajos intensivos para garantizar entornos seguros, funcionales y estéticos", explicó el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera.

El funcionario agregó que el programa incluye la intervención de más de mil aulas y que, en los últimos ocho meses, ya se han intervenido más de 800 planteles a nivel nacional. Paralelamente, avanzan las obras de construcción para alcanzar la meta de 2,000 nuevas aulas antes de que termine el 2025.

Para garantizar la ejecución simultánea de las obras, DIE incorporó 50 vehículos de servicio, personal zonal, regional y provincial, además de más de 4,200 trabajadores en jornada extendida durante las fiestas. También se proyectan más de 55,000 metros cuadrados de pintura aplicada.

Apoyo local y comunitario

El lanzamiento del programa se realizó en el Centro Educativo San Vicente de Paúl, en Los Mina, Santo Domingo Este. En el acto participaron el alcalde Dio Astacio, la gobernadora Lucrecia Santana Leyba, representantes del Minerd, directivos de asociaciones de padres y comunitarios.

Astacio valoró la iniciativa como una acción positiva para asegurar que el año escolar 2026 inicie con aulas en condiciones dignas.

Datos Clave del Plan

Inversión estimada: RD$300 millones

Centros intervenidos: 250

Colaboradores desplegados: 4,200

Metros de pintura proyectados: 55,000 m²

Vehículos nuevos integrados: 50 unidades

Este plan busca elevar los estándares de la infraestructura escolar con un enfoque de ejecución acelerada, aprovechando el receso académico para intervenir sin afectar la docencia.

La meta institucional, según Herrera, es clara: "que los más de dos millones de estudiantes y más de 100 mil docentes del sistema público encuentren sus aulas en condiciones dignas y listas para enseñar y aprender".