Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte pide a Abinader retirar proyecto de fusión del Minerd–MESCyT

Rafael Féliz, dirigentes de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y de la ADP. ( FUENTE EXTERNA )

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte calificó este miércoles como improcedente la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), al considerar que la medida afectaría negativamente el sistema educativo nacional y desviaría recursos destinados a la educación preuniversitaria.

El gremio advirtió que más de 20 mil millones de pesos del 4 % del PIB asignado a la educación podrían ser redirigidos a las universidades, en detrimento de necesidades urgentes del nivel preuniversitario, como la construcción de aulas, laboratorios, incorporación de tecnología, formación docente y políticas socioeducativas.

A través de una nota de prensa, rechazó la intención de eliminar el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, contemplado en el proyecto de ley, por entender que la medida limita la participación de los actores del sistema y debilita los mecanismos de contrapeso institucional.

El proyecto del Ejecutivo

El 11 de diciembre de este año, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que fue depositado en el Senado de la República el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

Se trata de una iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones. El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria.

Según la Corriente Magisterial, la sustitución de estos consejos por instancias consultivas concentraría en el ministro de Educación funciones de legislación, rectoría, fiscalización e implementación de políticas, lo que calificó como un riesgo para la democracia y la transparencia en un sector que maneja cuantiosos recursos públicos.

Afirmó que sustituir los consejos como máximo órgano de poder por un mecanismo consultivo liquida el contrapeso que representan y pasa la función de legislación, rectoría y fiscalización al ministro de Educación. "De ese modo, un solo funcionario definiría políticas, planes, presupuestos, normativas y además su implementación y dirección de los servicios educativos públicos". Enfatizó que lo correcto es transformar y fortalecer el Consejo Nacional de Educación, no destruirlo. La concentración total del poder, advirtió, es altamente peligrosa en un sector sensible por su misión formativa y porque maneja recursos públicos de gran magnitud.

Afirma no aportaría al sistema

Los dirigentes magisteriales sostuvieron que la fusión no reduciría gastos ni mejoraría la eficiencia ni los aprendizajes, y que, por el contrario, complejizaría la gestión del Minerd al integrar la educación superior en una misma estructura administrativa.

Los profesores Menegildo de la Rosa y Rafael Féliz, dirigentes de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y de la ADP, solicitaron al presidente de la República retirar el proyecto de ley y abrir un espacio de diálogo para construir consensos sobre el futuro de la educación dominicana.