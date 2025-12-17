Las 122 seccionales de la ADP: "Cuando cada cabeza es un mundo"

Hasta noviembre de 2025, el 36.6 % de las horas de clases que debieron impartirse en las escuelas se perdió a causa de huelgas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La autonomía con la que operan las 122 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se refleja en la toma de decisiones que con frecuencia implican la pérdida de docencia: ante los conflictos, prevalece la huelga y no se apela al diálogo como vía de solución.

Hasta noviembre de 2025, el 36.6 % de las horas de clases que debieron impartirse en las escuelas públicas se perdió a causa de las huelgas y asambleas realizadas por el gremio en distintas demarcaciones del país.

Aunque cada una de estas dependencias locales cuenta con un presidente propio, la organización mantiene una presidencia nacional encabezada por Eduardo Hidalgo, a quien corresponde trazar las directrices centrales del gremio. Sin embargo, en la práctica, las seccionales han tomado decisiones que, en ocasiones, desbordan la línea marcada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En los últimos años, varios paros de docencia se han originado por conflictos de carácter puramente local: desacuerdos entre directores y maestros, malestar por la organización de actividades escolares o incluso agotamiento tras participar en desfiles y marchas con motivo de fechas patrias.

Estas acciones han reavivado el debate sobre el impacto que este tipo de paralizaciones genera en el calendario escolar y como esto se refleja en los resultados educativos en todos los niveles.

Unificación de criterios se queda en el intento

Con el objetivo de encarar esta situación, el CEN convocó en 2023 a los presidentes de todas las seccionales a una reunión. La meta: establecer mecanismos comunes para manejar los conflictos del sector educativo y promover el diálogo como primera vía de solución.

Hidalgo insistió entonces en que el gremio estaba haciendo esfuerzos por reencauzar su accionar. "Las cosas están cambiando", afirmó al reconocer que algunas direcciones optan por la paralización inmediata como método de presión ante problemas.

Sostuvo que la organización debe intervenir para que la respuesta gremial sea proporcional, estratégica y, sobre todo, negociada. "Necesitamos que el diálogo vuelva a ser la primera herramienta, no la última", puntualizó.

Sin embargo, este discurso quedó en letra muerta. Los dirigentes de varias seccionales continúan utilizando la paralización de las clases como método de presión al Ministerio de Educación para lograr reivindicaciones de diversa índole.

Incluso, la pasada gestión de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación creó, mediante la Orden Departamental 08-2023, las Mesas de Diálogos Regionales y Distritales con la participación de diversos sectores (ADP, Iglesias, los padres y otras instituciones), para procurar la resolución de posibles conflictos, en base a la negociación.

Hubo decenas de reuniones, pero los paros de los docentes persistieron afectando el calendario escolar.

Un 2025 marcado por las paralizaciones

En 2025, y luego del inicio del año escolar el 25 agosto, la ADP ha realizado y convocado múltiples huelgas y paros de labores en varias localidades, entre ellas Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Tenares, San Pedro de Macorís y Barahona. Las principales razones esgrimidas son la lentitud del Ministerio de Educación para resolver sus demandas, la contratación de nuevos maestros en algunas áreas y la reducción de horas en el programa de tanda extendida.

Desafíos para la ADP: autonomía y disciplina

El principal reto para la ADP consiste en encontrar un equilibrio entre la autonomía de sus seccionales -considerada históricamente un pilar del gremio- y la necesidad de mantener una estrategia común en un sector tan sensible como el educativo.

Analistas del sector consideran que el gremio debe reforzar sus protocolos internos para la gestión de conflictos, evitando que situaciones locales desemboquen de inmediato en paralizaciones que afectan a miles de estudiantes. La reunión entre el Comité Ejecutivo y las seccionales fue vista como un paso en esa dirección, aunque no logró frenar las acciones precipitadas de algunas direcciones municipales.

Mientras tanto, los ojos están puestos en cómo reaccionan las seccionales frente a los conflictos locales y qué medidas debe tomar el CEN para reducir la frecuencia de paros intempestivos, preservando el derecho a la reivindicación sin afectar la docencia.

Cronología reciente de paros: Huelga en Bonao, provincia Monseñor Nouel. 26 de agosto

La seccional de Peravia detuvo las clases durante dos días en demanda de la conclusión de los trabajos de la escuela básica Las Carreras. 1 de septiembre

La seccional de Peravia detuvo las clases durante dos días en demanda de la conclusión de los trabajos de la escuela básica Las Carreras. 17 de septiembre

Protesta frente a la gobernación provincial en procura del cumplimiento de sus reclamos. 19 de septiembre

La ADP de San Francisco de Macorís (provincia Duarte) paralizó sus labores en la regional 07, alegando que el Ministerio de Educación contrató maestros que no estaban en la lista de elegibles. 23 de septiembre

Paralización por tres días en 55 escuelas de Boca Chica, provincia Santo Domingo. 3 de noviembre

Los docentes logran un acuerdo con las autoridades, poniendo fin a dos semanas de paralizaciones. 7 de noviembre

Nueva suspensión de docencia en San Francisco de Macorís para exigir el cumplimiento de un "extenso" pliego de demandas. 12 y 13 de noviembre

Estas paralizaciones contradicen los acuerdos firmados entre la ADP y el Ministerio de Educación, los cuales aún permanecen vigentes.