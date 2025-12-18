Ministro de Educación entrega escuela en El Factor

El acto fue encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien destacó que la educación constituye una prioridad nacional y una herramienta clave para garantizar el desarrollo sostenible del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación entregó este jueves la Escuela Primaria El Barro, ubicada en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, una obra que dijo impactará a más de 280 estudiantes de los niveles inicial, básico y secundario.

El acto fue encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien destacó que la educación constituye una prioridad nacional y una herramienta clave para garantizar el desarrollo sostenible del país.

El centro educativo, perteneciente al Distrito Educativo 14-06, beneficiará a estudiantes de las comunidades El Barro, Los Hernández, Los Mangos y Los Guandulitos.

Detalles del centro

Cuenta con siete aulas regulares, un aula especial, un espacio para el Nivel Inicial, cocina-comedor, área administrativa y cívica, biblioteca, enfermería, cancha deportiva y garita de seguridad.

La obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) con una inversión de 88,521,788.10 pesos.

Inversión en educación

Durante su discurso, el ministro De Camps afirmó que la inversión en educación va más allá de la edificación de infraestructuras y responde a una política pública orientada a garantizar equidad territorial.

“Desde El Factor reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de esta comunidad. Sus niños cuentan y su bienestar es una acción concreta del Ministerio de Educación”, expresó.

En representación del estudiantado, el alumno Líam Cordero Taveras, de quinto grado, agradeció la entrega del plantel y señaló que la escuela será un espacio para aprender, crecer y aportar a la sociedad.

La directora del centro, María del Carmen Cordero, aseguró que la nueva escuela marca el inicio de una etapa llena de oportunidades para los estudiantes, donde además de conocimientos académicos se fomentarán valores como el respeto y la responsabilidad.

La bendición de la obra estuvo a cargo del padre Norberto Rosario, de la parroquia San Francisco de Asís. Al acto asistieron también la gobernadora provincial María López Polanco, el alcalde Oscar