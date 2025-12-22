Estudiantes dominicanos brillan en Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe

Los estudiantes David Emmanuel Fernández Abreu, de 15 años, Mijael Kirk Rondón Arias, de 16 años, Anyermy Xavier Mejía Martínez, de 14 años y Baldwin Huang, de 16.

Varios estudiantes dominicanos obtuvieron destacados resultados en la vigésimo séptima Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe, celebrada del 6 al 13 de diciembre en Cartago, Costa Rica, informó este lunes el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

La delegación nacional estuvo integrada por cuatro estudiantes de centros educativos públicos y privados, quienes compitieron junto a 42 jóvenes de 12 países de la región.

David Emmanuel Fernández Abreu, de 15 años, estudiante del Instituto Politécnico Pilar Constanzo, obtuvo medalla de bronce, mientras que Mijael Kirk Rondón Arias, de 16 años, del Colegio Cristiano Riobisa; Baldwin Huang, de 16, del Saint George School; y Anyermy Xavier Mejía Martínez, de 14 años, del Colegio Cristiano Shammah, recibieron menciones de honor.

RD alcanzó el puesto número ocho

De acuerdo con el Minerd, República Dominicana alcanzó un total de 52 puntos, logrando la posición número ocho a nivel regional, un resultado que calificó como un excelente desempeño y reflejo del esfuerzo, la disciplina y las largas horas de preparación de los estudiantes.

La competencia fue organizada a través de la Oficina de Programas de Impacto de la Dirección General de Currículo del Minerd, con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas mediante una enseñanza innovadora y motivadora.

La institución destacó que este tipo de olimpiadas promueve la creatividad, el razonamiento lógico y la resolución de problemas, además de incentivar la integración y el trabajo en equipo entre estudiantes de distintos países.