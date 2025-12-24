¿Fusionar o no fusionar? Siguen las dudas sobre unión Minerd-Mescyt

Desde que el Poder Ejecutivo planteara, en el 2024, la unificación de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), y de Educación (Minerd), el debate en torno a las implicaciones que tendría la integración de ambas entidades todavía genera interrogantes y advertencias entre expertos en materia educativa.

El proyecto de ley para su fusión, sometido ante el Senado el pasado 11 de diciembre, presenta cambios estructurales para el sistema educativo, sobre todo el que afecta el presupuesto del Minerd: con la distribución del 4 % del PIB entre los niveles primario, secundario y superior.

Opacidad

Josefina Pimentel, exministra de Educación y directora del Iglobal, explica que el proyecto es una tercera versión de dos anteproyectos que circulan desde hace un año. "El problema es que no responden a estudios previos de factibilidad. Hay una ausencia de diagnósticos técnicos y de procesos abiertos de consulta real acerca de las implicaciones técnicas, administrativas, fiscales y financieras, de esa propuesta, lo cual debilita su legitimidad", dice.

Además, para la dirigente política, hay dificultades de gobernanza debido a que solo plantea la existencia de un consejo consultivo, lo que limita el carácter deliberativo que pudiera tener un órgano donde se integran una multiplicidad de sectores de la educación superior.

"La toma de decisiones se concentraría en la figura del ministro o la ministra de turno. Es una propuesta que parecería que lo que quiere es distribuir parte del 4 % dentro de ambos subsistemas, lo cual pudiese afectar la educación preuniversitaria", observa Pimentel.

Reorganización

El aspecto más positivo de la propuesta es llamar la atención sobre las deficiencias del esquema actual, considera Rolando Guzmán, pasado rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Aún así, Guzmán refiere que los daños potenciales (que son muchos y se hicieron evidentes) superan a los potenciales beneficios (que ni siquiera se explicaron).

"Hasta ahora, ninguno de los ministerios mostró interés en una articulación efectiva entre ellos, o entre ellos y el Infotep. La articulación no significa que el Minerd, el Mescyt y el Infotep deban ser una única entidad. Significa que deben funcionar de manera más unificada en un marco general de cualificación. Esa es una discusión que, desafortunadamente, interrumpimos años atrás. Ahora la podríamos retomar, si fuera para tomar decisiones y no para entretener", advierte Guzmán.

¿Ahorro?

Para David Álvarez, pasado vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), este proyecto puede poseer aspectos luminosos y críticos, pero la posibilidad de ahorro queda en una especie de nebulosa y dependería de la forma en que articulen esa integración, ya que significa que se tendría otro equipo dedicado a varios temas.

"Mi principal preocupación es que se ha adoptado un modelo en el que tratan las instituciones como si fueran menores de edad. Por ejemplo, tienen que someterse a un conjunto de evaluaciones que les permiten o no tener un cierto grado de autonomía", refiere el experto.