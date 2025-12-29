En año académico 2024-2025, la Pucmm alcanzó 13,890 estudiantes matriculados

Una estudiante sonríe al obtener su título durante una graduación en Santiago. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Durante el año académico 2024-2025, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) registró un total de 13,890 estudiantes, la cifra más alta desde el 2016-2017, cuando ingresaron 14,151 bachilleres en la alta casa de estudio.

Solo en el año 2020, la entidad registró una baja con apenas 11,934 matriculados. Desde entonces, lleva un crecimiento promedio anual del 5.6 % y un crecimiento acumulado del 24 % entre 2020 y 2024. Del total de los matriculados, en el último periodo, el 40 % recibió algún tipo de asistencia económica.

El 8 % de los estudiantes son internacionales, procedentes de los Estados Unidos, Haití, Venezuela, España, Colombia, Italia, Cuba, Suiza, Chile, Perú, entre otros. Los datos están contenidos en la memoria anual del 2025 de la alta casa de estudio, que indica, además, que entre los egresados hubo un 98.7 de satisfacción.

Además, en el año académico 2024-2025, la Pucmm entregó al país 2,942 nuevos profesionales, 67 % femenino y 33 % masculino y logrando una empleabilidad de 95 %.

Bajo su plan estratégico 2023-2028, que consta de cuatro ejes, la alta casa de estudio fundada en 1962 ha desarrollado 114 iniciativas que fortalecen su modelo educativo, operativo y de gestión, además de 33 iniciativas en ejecución, orientadas a innovación académica, sostenibilidad y transformación digital.

Logra inventos

En cuanto a la investigación científica, la Pucmm logró tres invenciones, obtuvo 16 patentes internacionales y se acreditó el puesto 1 en el ranking de producción científica en República Dominicana. Entre otros aspectos, las metas se deben a que en esa materia, la gestionó una cartera activa de 38 proyectos, con un financiamiento superior a 290 millones de pesos.

Ahí se destacan los nuevos fondos del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) en inteligencia artificial, resiliencia climática, inocuidad alimentaria, neurociencia y proyectos estratégicos sobre sargazo.

Reconocimientos

Durante el año académico 2024-2025, la Pucmm fue la universidad dominicana más destacada en los rankings internacionales, incluyendo QS World University 2026, QS Latin America & Caribbean 2026, Times Higher Education (THE) Latin America 2026, UniRanks 2025, EduRank 2025 y Webometrics 2025. También fue incluida en la edición 2026 del THE Latin America University Rankings, posicionándose en el rango 126–150 de América Latina.

En el QS Latin America & Caribbean 2026, alcanzó la posición 151–160, ubicándose como la número 4 del Caribe, mientras que en QS Sustainability 2026 se posicionó como la universidad líder en sostenibilidad de la República Dominicana y del Caribe.

En materia de eventos, por primera vez, la Pucmm fue sede de la XXI Asamblea General de Oducal, a la que asistieron 40 rectores y 130 académicos, procedentes de 68 universidades de 17 países, para abordar el tema sobre la salud mental.

En cuanto a relaciones interinstitucionales, la Pucmm suscribió 40 acuerdos nacionales e internacionales, destacándose los convenios con la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), la Universidad Cayetano Heredia (Perú) y CETYS Universidad (México).

En infraestructura académica, tecnológica y de bienestar, la universidad inauguró el polideportivo del Campus de Santiago, con estándares FIBA; el Cibao Pádel Club, primero del país en su tipo. También remodeló el auditorio de Ciencias de la Salud CSTI y la del edificio Padre Arroyo, con laboratorios de informática renovados, áreas de salud modernizadas y nuevas instalaciones para el Centro de Desarrollo Profesoral.