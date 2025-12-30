Estudiar en Utesa y la UAPA será más caro a partir de enero de 2026

Estudiantes caminan frente a la rectoría de Utesa en el recinto de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y la Universidad Abierta para Adultos (Uapa) anunciaron aumentos de matrícula para el alumnado de grado y postgrado a partir de enero de 2026.

Tras constatar numerosas quejas en las redes sociales de estas instituciones, Diario Libre conversó con estudiantes que, aparte de criticar estos incrementos, denuncian condiciones precarias de las instalaciones físicas, poca calidad en las clases virtuales, falta de empatía de parte del personal administrativo, junto a deficiencias de los docentes.

En la República Dominicana no existe una ley que imponga límites específicos a los aumentos de matrícula o precios de créditos por materia de las universidades privadas a pesar de las exenciones fiscales que tienen estos centros, junto a los financiamientos que reciben para investigación o mantener carreras de interés para el país.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología supervisa aspectos académicos y de calidad, pero no regula tarifas de matrícula en el nivel superior privado.

Utesa

El estudiantado de Utesa recibirá el 2026 con un aumento del crédito de 620 a 720 pesos. Es el tercer incremento en tres años, iniciando en 540 pesos.

Ailin Santana, estudiante de Comunicación Social del recinto Máximo Gómez, tiene cuatro años en Utesa. Más allá del alza, le molesta la falta de mejoras de las condiciones de la universidad: "En los baños, a veces, no hay agua, jabón o papel. Hay un baño que nunca lo he visto limpio".

Agrega que algunos profesores prefieren dar poca clase y optan por dejar tareas en la plataforma.

Otra alumna de ese campus, que quiso guardar el anonimato, opina que el aumento es muy elevado e injusto, en especial por lo repentino de su aplicación.

"Existe una queja en relación con los cobros por reinscripción, los cuales se realizan anualmente aun cuando el estudiante se mantiene activo en todos los ciclos académicos. Asimismo, el cobro recurrente del carné estudiantil en cada proceso de pago resulta injusto para los estudiantes", afirma.

Una alumna de medicina del campus de Herrera, que pidió quedar como anónima, critica el mal olor de ese campus y el estado de las aulas. "Muchos aires acondicionados no funcionan y varias ventanas están atornilladas, lo que hace imposible que entre aire. Además, cuando llueve, el agua suele filtrarse".

Por igual, indica que en el pénsum hay materias que no cuentan ni con secciones ni con docentes que las impartan, como Toxicomanías, Patología Forense y Alergología, entre otras. "Tampoco hay disponibilidad de materiales estudiantiles que la universidad debería proporcionar, como los proyectores. Nos vemos obligados a alquilarlos a precios elevados (800 pesos por dos horas, 1,200 pesos por cuatro horas, etc.), lo cual considero un gasto innecesario, ya que en la hoja de inscripción cobran 840 pesos para cubrir ese tipo de necesidades", alerta.

Además, recuerda que en una ocasión, una joven presentó una lesión en la columna y solicitó que se le facilitara recibir sus clases en aulas ubicadas en el primer piso del edificio correspondiente. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue la sugerencia de abandonar el cuatrimestre y no reincorporarse hasta que su condición de salud mejorara.

Versión oficial

Ariana López, directora senior de Comunicaciones Corporativas de Utesa, explica que el ajuste se comunicó a la comunidad estudiantil y forma parte de un proceso de actualización responsable orientado a preservar la calidad académica y los servicios ofrecidos por la universidad.

"Incluimos las facilidades para los estudiantes como el pago en cuatro cuotas mensuales, la ampliación del periodo sin recargos y opciones de crédito educativo", asegura López.

Aclara que el alza no responde a un proceso particular, contrario al rumor de que se incrementaron los precios para subir el sueldo al profesorado.

Sobre las demás quejas, López comenta que de manera permanente realizan el mantenimiento y remozamiento y mejora de cada una de las instalaciones, "tanto en la sede como en cada uno de los recintos que tenemos a nivel nacional". Además, promete que se tomarán en cuenta las demás denuncias con un levantamiento interno .

"Incluimos las facilidades para los estudiantes como el pago en cuatro cuotas mensuales, la ampliación del periodo sin recargos y opciones de crédito educativo." Ariana López Directora senior de Comunicaciones Corporativas de Utesa “

Uapa

Otra entidad que, a partir de enero de 2026, incrementará el costo de su matrícula es la Universidad Abierta para Adultos (Uapa).

En un comunicado enviado al alumnado manifiesta que, a pesar de las dificultades económicas de los últimos años, mantuvieron sus costos de matrícula y demás servicios en niveles accesibles. Por lo que "para ofrecer una formación de calidad y asegurar la sostenibilidad de los servicios académicos entrará en vigencia una nueva modalidad de pago basada en costos por créditos, lo cual sustituirá el esquema previo".

Para grado, el costo de admisión de nuevo ingreso será de 4,800 pesos; renovación de matrícula trimestral, 4,425 pesos; costo por crédito, 650 pesos; práctica profesional, 2,500 pesos; curso final de grado, 19,300 pesos; derecho de graduación, 12,500 pesos; laboratorios de enfermería, 2,750 pesos; agrimensura, 2,000 pesos; especializados tecnología, 2,500 pesos; otros laboratorios, 1,200 y prácticas hospitalarias, 3,500 pesos.

"Este reajuste tarifario responde al incremento sostenido de los costos operativos, la incorporación de nuevas tecnologías, las mejoras en infraestructura académica y administrativa, y la necesidad de mantener estándares competitivos" UAPA “

En posgrado, el costo de admisión es de 6,000 pesos; renovación de matrícula, 5,625 pesos; costo por crédito, 2,000; tesis o proyecto final, 22,000 pesos y derecho de graduación: 12,500 pesos.

"Este reajuste tarifario responde al incremento sostenido de los costos operativos, la incorporación de nuevas tecnologías, las mejoras en infraestructura académica y administrativa, y la necesidad de mantener estándares competitivos", asegura la academia.

El último aumento de la Uapa tuvo lugar en enero de 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/uapa-ecd69ca3.jpg

Estudiantes

Para Winnifer Tapia, estudiante de psicología industrial, aunque no se aumente todos los años, los nuevos montos son exorbitantes. La joven cursará tres materias con cuatro créditos, para un total de 7,800 pesos, sumados a 4,425 pesos de reinscripción (antes 3,500).

"Tampoco se estipuló que habría reinscripción. No nos están dando nada que nos sume, porque todo es virtual", refiere.

Mientras que Cindy Jiménez, también de psicología industrial, considera que hay profesores no aptos para dar clases. "Nos cobran de manera mensual un seguro que nunca entregan, ni utilizamos. Muchas veces la plataforma virtual no funciona, afectando las entregas de tareas/trabajos, etcétera", comenta. "El seguro supuestamente cubre accidentes a los estudiantes de camino a la universidad, pero es un absurdo porque los estudiantes de modalidad virtual estudian desde casa".

Jensy Hernández estudia ingeniería de software en la sede de Santiago. Tras los ajustes, pagará 9,750 pesos por las materias más 4,425 pesos de reinscripción. "Quizá para ellos que tienen dinero no es la gran cosa, pero los que trabajamos y cobramos un sueldo mínimo de dieciséis es bastante, y será aún peor con el aumento", expresa.

El estudiante también demanda mejor atención al cliente y una respuesta más efectiva de parte de algunos docentes. "Uno a veces escribe por los grupos y tardan en responder, les escribimos privado para resolver dudas y duran días para responder o directamente no responden, a veces los encuentros virtuales no los hacen. Nos toca hacer las clases como uno pueda por nuestra cuenta".

Desde 2022, Arehennys Domínguez cursa la carrera de contabilidad empresarial en la sede de Santo Domingo. Califica el incremento de abusivo. "La universidad no tiene la calidad. Un trimestre te salía antes en doce mil pesos ahora en más de veinte mil pesos y solo dejan seleccionar cuatro materias donde una sección tiene 108 estudiantes".

Un alumno que pidió mantener el anonimato afirma que la universidad ve a los estudiantes como "máquinas de hacer dinero" y no como personas que quieren superarse. "Somos más de 100 alumnos en un mismo curso (virtual), una hora de clase cada 15 días y la mayoría de días que toca encuentro los profesores siempre tienen una excusa y no lo dan el encuentro", indica. "Los docentes no corrigen las tareas a tiempo. No quieren explicar y nunca aparecen para responder inquietudes. Cuando uno lo reporta, la universidad específica qué alumno reportó".