Infraestructura Escolar informa que ejecutó el 81 % de su presupuesto en ocho meses del 2025

Destaca la entrega de 1,155 nuevas aulas para el inicio del año escolar 2025-2026, superando la meta inicial de 1,100

    Expandir imagen
    Una de las escuelas en remodelación por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE). (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó este martes que ejecutó el 81 % de su presupuesto en los primeros ocho meses del 2025, destinados a la construcción de nuevas aulas y al mantenimiento correctivo y preventivo de planteles escolares en todo el país.

    En un comunicado, el director de la entidad, Roberto Herrera, presentó los resultados correspondientes al año 2025, tras el proceso de desconcentración de la DIE, destacando la entrega de 1,155 nuevas aulas para el inicio del año escolar 2025-2026, superando la meta inicial de 1,100.

    • Herrera detalló que, entre mayo y diciembre, la DIE ejecutó 7,635,331,126.28 pesos de un presupuesto vigente de 9,448,893,905.48 pesos, lo que representa un 81 % de ejecución.
    Los recursos fueron administrados conforme a la ley y a las normativas presupuestarias vigentes, con énfasis en la transparencia y el uso eficiente de los fondos para garantizar espacios escolares seguros y adecuados.

    Navidad en las Aulas 24/7

    Como parte del plan "Navidad en las Aulas 24/7", la entidad proyectó intervenir 256 planteles durante el receso navideño, cifra que fue ampliada a 282 centros educativos, además de las nuevas aulas incorporadas al sistema al cierre de 2025.

    Proyecciones para 2026

    El director de Infraestructura Escolar informó que para 2026 la institución contará con un presupuesto cercano a 18,000 millones de pesos, destinados a continuar la construcción de escuelas, los mantenimientos correctivos y el fortalecimiento de la capacidad operativa, con el compromiso de ejecutar los recursos con transparencia y calidad.

