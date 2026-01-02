Minerd llama al retorno a clases este martes 6 de enero

El año escolar 2025-2026 abrió con 2,6 millones de estudiantes entre los sectores públicos y privados. ( ARCHIVO/DL )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) llamó este viernes al retorno de la docencia a partir de este martes 6 de enero en todos los centros educativos del país, como parte del inicio del segundo período del año escolar 2025-2026.

Mediante un comunicado, la institución exhortó a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes de los sectores público y privado en el primer día de reinicio de las labores académicas, como parte de un esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clases.

El Minerd recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir las brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos.

Cabe recordar que el Gobierno dispuso trasladar la celebración del Día de los Reyes Magos para el lunes 5 de enero, lo que incidió en la jornada educativa.

El año escolar inició oficialmente el año escolar 2025-2026 el pasado 25 de agosto, con la participación de 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades.

Datos del año escolar

En materia de personal docente, el sistema arrancó con 143,913 docentes en servicio. Para este año se incorporaron 6,483 docentes y 8,666 administrativos, al tiempo que más de 132,000 maestros participaron en jornadas de capacitación de verano bajo la estrategia Innovar y Aprender, con énfasis en el enfoque STEAM.

En cuanto a los cupos, la cartera educativa garantizó 2.06 millones de espacios en el sector público, de los cuales el 99.85% corresponde a aulas tradicionales y un 0.15% a soluciones alternativas como aulas prefabricadas, alquileres y asistencia escolar en el sector privado.

El programa de transporte escolar TRAE también se expande este año, disponiendo de 1,871 autobuses en todo el país, 50 de ellos accesibles con rampas, que en los últimos dos años han realizado más de 36.12 millones de viajes.