ADP pide reanudar clases el miércoles y defiende 10 días de vacaciones navideñas

Imagen de archivo del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. ( DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó al Ministerio de Educación (Minerd) a convocar a clases en las escuelas públicas para el próximo miércoles 7 y no para este martes 6 en respeto al derecho que tienen los docentes de disfrutar 10 días de vacaciones navideñas como, dice, establece el Estatuto del Docente.

Eduardo Hidalgo instó al Minerd a cumplir también con su propio programa y en el calendario escolar, en su página 39, con respecto al reinicio de las clases por el feriado de Navidad "que debe ser el miércoles 7 de enero".

En un comunicado de prensa, Hidalgo afirma que el propio Minerd en un comunicado de prensa que fue publicado en varios medios señaló que el período de vacaciones navideñas comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero.

"Es preciso recordar a las autoridades del Ministerio de Educación, que la ADP no permitirá que se violente el artículo 83, literal B, del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días laborables de vacaciones de Navidad", subrayó Hidalgo.

Te puede interesar Este martes 6 de enero reinicia las clases, recuerda el Ministerio de Educación

Dijo que la ADP insistirá y reclamará que se cumpla lo establecido en el calendario escolar, tal y como señala el Estatuto del Docente.

Asimismo, el presidente de la ADP recordó que es una tradición familiar que los niños y niñas disfruten de sus regalos el día de los Santos Reyes, que es el día 6 de enero y cuyo feriado se movió para este lunes 5.

Sus otras demandas

En el comunicado de prensa, Hidalgo citó, además, los retos que enfrenta la ADP este 2026, entre ellos la evaluación del desempeño docente, entre enero y marzo, que se nombren a los profesores del Banco de Elegibles y la ratificación de los coordinadores docentes.

También mencionó el fortalecimiento de la ARS Semma, según lo acordado en el 2023, y una indexación salarial .