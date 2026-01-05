Este martes 6 de enero reinicia las clases, recuerda el Ministerio de Educación

Fachada del Ministerio de Educación de la República Dominicana en el Distrito Nacional, República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) recordó a la comunidad educativa que el retorno a las aulas para el inicio del segundo período del año escolar 2025-2026 está programado para mañana martes 6 de enero en todos los centros educativos del país.

La entidad informó en un comunicado difundido este lunes que la medida responde a lo establecido en el calendario escolar vigente.

Asimismo, reiteró el llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes de los sectores público y privado en el primer día de reinicio de la docencia, como parte de un esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clase.

"Cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad para todos", señaló el Minerd en el comunicado, el segundo emitido en los últimos días con el objetivo de garantizar el regreso a clases este martes.

El año escolar 2025-2026 inició oficialmente el pasado 25 de agosto, con la participación de 2,664,028 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, en todos los niveles, ciclos y modalidades.

En cuanto al personal docente, el sistema educativo arrancó con 143,913 maestros en servicio. Para este año se incorporaron 6,483 docentes y 8,666 empleados administrativos, mientras que más de 132,000 maestros participaron en jornadas de capacitación de verano bajo la estrategia Innovar y Aprender, con énfasis en el enfoque STEAM.

Un feriado movible

En República Dominicana, el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes, un feriado que marca el cierre de las festividades navideñas y de fin de año. Sin embargo, este año la conmemoración fue trasladada al lunes 5 de enero, por lo que mañana martes es un día laborable.

Este cambio se aplica desde hace varios años en virtud de una disposición legal que permite trasladar ciertos feriados al lunes más cercano, con el objetivo de fomentar los fines de semana largos y trastornar lo menos posible la jornada laboral.

Este domingo, la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, expresó su deseo de que esta festividad vuelva a ser considerada inamovible, para que se celebre cada año exactamente el 6 de enero.

"Feliz domingo a todos. ¡Cómo me gustaría que el Día de la Epifanía o de los Santos Reyes Magos fuera inamovible! Creo que lo he manifestado años atrás; ojalá algún legislador o legisladora quisiera proponerlo. Un abrazo", escribió la primera dama.