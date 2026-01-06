El Minerd y la ADP sin consenso sobre el inicio de las clases

A pesar de que el Ministerio de Educación (Minerd) llamó a enviar a los estudiantes a clase este martes 6 de enero, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se mostró en desacuerdo con el llamado, alegando que el inicio de la docencia en las escuelas del país es mañana.

"La cartera educativa reiteró el llamado a padres, madres y tutores a garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes del sector público y privado, el primer día de reinicio, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento pleno del tiempo de clase", indicó el Minerd en un comunicado.

El anuncio del Minerd, encontró respuestas en las declaraciones del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quien instó a la cartera educativa a convocar a clases en las escuelas públicas para este miércoles 7 en "respeto al derecho que tienen los docentes de disfrutar 10 días de vacaciones navideñas" como, dice, establece el Estatuto.

Hidalgo afirmó que el propio Minerd en un comunicado de prensa señaló que el período de vacaciones navideñas comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6.

Al ser preguntada por Diario Libre, Dulce Díaz, madre de dos estudiantes del centro educativo Juan Pablo Duarte, en Sabana Perdida, dijo que mandará a sus hijas el miércoles, pues así tendrá la certeza de que encontrarán profesores en las aulas.