Los padres no envían a los hijos a las escuelas: persiste la baja asistencia de los estudiantes

Maestros frente a las pizarras, estudiantes con cuadernos abiertos y otros compartiendo anécdotas de las fiestas navideñas o caminando por los pasillos ansiosos por regresar a casa volvieron a marcar, este miércoles, la rutina escolar en distintos centros educativos del Distrito Nacional.

Sin embargo, aunque la docencia se retomó, la asistencia estudiantil no estuvo en su totalidad.

Los maestros asistieron luego de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), llamó a reanudar las clases a partir de este miércoles, mientras que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), había pautado el retorno a las aulas para ayer martes.

En el Liceo de Educación Media Estados Unidos de América, se impartió docencia con la asistencia de 250 estudiantes de una matrícula de 600. Este centro había comunicado a través de sus redes sociales y grupos de padres que la docencia iniciaría el martes 6 de enero; sin embargo, ante el llamado de la ADP, ese día solo asistieron alrededor de 60 estudiantes y la mayoría de los docentes no se presentó.

Este miércoles, a diferencia de ayer, el personal docente —21 maestros— se encontraba en su lugar de trabajo.

El director del centro, José de Oleo, hizo un llamado a los padres para que envíen a sus hijos a las escuelas.

“Hicimos todo lo posible para que ellos se reintegraran. Mandamos la convocatoria para el día 6 por el grupo de padres y por todos los medios. Los padres son responsables de eso, porque como centro hicimos el esfuerzo y enviamos la comunicación”, expresó.

Afirmó que la responsabilidad es “de doble vía” y que, aunque la planificación académica se mantiene, la inasistencia afecta directamente a los estudiantes.

“Cuando se pierde un día, hay que buscar la forma de recuperarlo, pero a quienes les hace efecto es a los alumnos. El maestro que ya impartió su clase, ya la dio”, señaló.

En la Escuela República del Paraguay, de 365 estudiantes matriculados, solo asistieron 50, según indicó una encargada del centro.

En el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, alrededor de 300 estudiantes acudieron a recibir docencia este miércoles.

“No tenemos la matrícula al 100 % porque está la depresión post día feriado, que a los jóvenes les afecta más”, explicó su director, Victorino Germosén.

Indicó que para muchos estudiantes este fue su primer día de clases tras las vacaciones y que algunos padres optan por enviarlos el lunes siguiente, lo que atribuyó a un tema de valores en el hogar.

En este liceo, de los 36 docentes de aula, asistieron 25, incluyendo maestros de Español, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Informática, Idiomas y otras asignaturas, además del equipo de gestión, orientadoras, personal administrativo, conserjes y la técnico distrital que supervisó el inicio del período.

En el Liceo Secundario Unión Panamericana, la asistencia estudiantil rondó el 72 %. En la modalidad técnico-profesional asistieron 202 de 284 estudiantes. Su director, Pedro Soñé, reconoció que la asistencia fue inferior a lo habitual, aunque aseguró que todos los docentes, salvo los de licencia médica, estuvieron presentes.

“Vamos a impartir clases hasta la última hora con los que estén presentes. Es una forma de respetar a quienes sí vinieron y enviar un mensaje claro para que los demás se integren”, afirmó.

Manifestó que este miércoles se ofreció el almuerzo escolar y que el desayuno fue distribuido, aunque el martes hubo inconvenientes debido a la asistencia nula.

Grupo de estudiantes recibiendo docencia. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Pedro Soñé, director delLiceo Secundario Unión Panamericana. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Estrategias para motivar el retorno

Algunos centros optaron por actividades para incentivar la asistencia. En las escuelas República del Perú y República de Chile, los estudiantes fueron recibidos con música, dulces y actividades recreativas, incluyendo la presencia de los Reyes Magos.

En la Escuela República del Perú, de 743 estudiantes matriculados, asistieron 160 (alrededor del 20 %) y los 52 docentes del centro estuvieron presentes. Su titular José Alberto Peña Martínez, explicó que estas iniciativas buscan animar a los padres a enviar a sus hijos.

En la Escuela República de Chile, la asistencia fue de aproximadamente un 85 %, con alrededor de 280 estudiantes presentes de una matrícula cercana a 330. Solo un docente se ausentó por licencia médica.

“Los niños están trabajando con sus maestros. Traemos la representación de los Reyes Magos para motivarlos, hacemos rifas y compartimos con los estudiantes”, explicó el director, Manuel de los Santos.

En el Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, la asistencia estudiantil fue de 120 alumnos de 356 matriculados.

Su director, José Alexis García, consideró que la situación se originó por una falta de coordinación entre el Minerd y la ADP.

“La Ley 66-97 establece que las vacaciones de Navidad son de diez días laborables. Esas disposiciones están escritas y deben respetarse. Debe haber siempre un enlace de consulta entre la ADP y el Ministerio”, sostuvo.

Para para evitar traslados innecesarios, comunicó a los padres la suspensión de docencia a través de los grupos de WhatsApp, ya que algunos estudiantes se trasladan desde comunidades lejanas como Pedro Brand.

En este centro, 22 asistieron a impartir docencia.

Un estudiante utilizando su computador durante el regreso a clases. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) Grupo de estudiantes conversando durante recreo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)