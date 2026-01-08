Profesores realizaron la tarde de este jueves una parada cívica en el Parque Independencia, en el Distrito Nacional, en rechazo a la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

La manifestación fue convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), con el respaldo de decenas de educadores.

"Nos estamos concentrando aquí para llamar la atención de las autoridades sobre un despropósito: fusionar ministerios que solo tienen en común la educación, pero que cumplen funciones distintas en la sociedad", expresó el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Hidalgo exhortó a los sectores que se oponen a la fusión Minerd-Mescyt a articular un gran movimiento nacional para que el presidente de la República, Luis Abinader, reconsidere la iniciativa.

"Esto no es conveniente para la sociedad dominicana. Nadie lo ha pedido ni lo necesita. De lo contrario, estaremos en las calles para evitar una fusión que consideramos lesiva y dañina" Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP “

Agregó que la integración de ambas instituciones afectaría negativamente la calidad de la educación en el país.

En ese mismo sentido se expresó la expresidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, quien afirmó que la propuesta no contribuirá a mejorar la calidad educativa.

"Las autoridades deben reflexionar sobre esta iniciativa, porque agregar otro ministerio solo complejizará la gestión y dificultará responder a las exigencias de mejorar la calidad de vida y de la educación", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/whatsapp-image-2026-01-08-at-61017-pm-43436f7d.jpeg En el centro,el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la protesta, los docentes corearon consignas como "No queremos fusión" y "Fuera la fusión Minerd-Mescyt", para manifestar su rechazo a la propuesta.

La educadora Evelin Frías sostuvo que la fusión no representa ningún avance para el sistema educativo, mientras que la maestra Antonia de la Cruz advirtió que la educación universitaria sería una de las más afectadas.

"Se le haría un grave daño tanto a la educación preuniversitaria como a la universitaria si se concretara esta fusión", indicó.

El proyecto de fusión está en el Congreso

El pasado 11 de diciembre, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó ante el Senado el proyecto de ley orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

Cinco días después, la iniciativa fue remitida a una comisión especial presidida por el senador Julito Fulcar (Peravia) e integrada por los senadores Rafael Duluc (La Altagracia), María Ortiz (Hermanas Mirabal), Gustavo Lara (San Cristóbal), Eduard Espiritusanto (La Romana), Odalis Rodríguez (Valverde), Daniel Rivera (Santiago), Moisés Ayala (Barahona) y Félix Bautista (San Juan).

El debate sobre las implicaciones de la posible integración de ambas entidades continúa generando cuestionamientos y advertencias entre expertos del sector educativo.

