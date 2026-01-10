El Ministerio de Educación anuncia que destinará este año RD$332,879 millones en cobertura escolar

Aula de la recién inaugurada Escuela León Romilio Rodríguez Ventura, en el distrito municipal Carrera de Yeguas, provincia Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que contará en este 2026 con un presupuesto exclusivo de 332,879 millones de pesos, destinado a fortalecer la calidad y ampliar la cobertura del sistema público de enseñanza en todo el país.

La información fue ofrecida por el viceministro de Planificación y Desarrollo, Rolando Reyes, durante la inauguración del Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, en el distrito municipal Carrera de Yeguas, provincia Elías Piña.

La nueva escuela tiene una capacidad de 300 estudiantes y se impartirán todos los niveles de educación primaria y secundaria. La infraestructura cuenta con nueve aulas, laboratorios de ciencias e informática, biblioteca, salón de profesores, orientación, enfermería, salón multiusos, conserjería, depósitos, comedor, baños, áreas recreativas y plaza cívica.

Según las autoridades, la construcción de esta obra fue contratada originalmente en el año 2013, pero su entrega se concretó en 2026, tras un retraso de once años que afectó por más de una década el acceso a educación en condiciones adecuadas para niños y jóvenes de la zona.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, además de la asistencia del director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, entidad responsable de la construcción.

Corte de la cinta este 10 de enero de 2026, durante la inauguración del Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, en el distrito municipal Carrera de Yeguas, provincia Elías Piña.

En representación del estudiantado, Nayelis Figuereo Encarnación expresó su agradecimiento por la entrega de un espacio moderno para el aprendizaje.

"Ese sueño que parecía lejano, hoy se convierte en una pura realidad, por eso hoy en nombre de todos nuestros estudiantes queremos darle nuestro más sincero agradecimiento al presidente Luis Abinader por hacer que esta obra fuese posible", manifestó.

Recorrido por zona franca

Recorrido por zona franca

El presidente Luis Abinader (c), durante el recorrido porlas instalaciones de la zona franca Alegría Farms, en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan este 10 de enero de 2026.

El presidente Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje (c), durante el recorrido por las instalaciones de la zona franca Alegría Farms, en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan este 10 de enero de 2026.

Como parte de su jornada en la región suroeste, el mandatario también visitó las instalaciones de la zona franca Alegría Farms, en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, donde constató el avance de las operaciones industriales. Esta empresa genera alrededor de 80 empleos directos y múltiples empleos indirectos en la localidad.

Durante el recorrido, acompañado por los propietarios Sandino González y Gilly de González, Abinader reiteró el compromiso del Gobierno con el impulso al sector zonas francas, y señaló que tanto la inversión pública como el apoyo a la iniciativa privada son claves para el desarrollo económico de las comunidades del valle de San Juan y de las zonas fronterizas.

