La Dirección de Infraestructura Escolar intervino 311 planteles en vacaciones

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, presentó los resultados del programa "Navidad en las Aulas 24/7". ( DANIA ACEVEDO )

El director de Infraestructura Escolar (DIE), Roberto Herrera, informó que con el programa de mantenimiento escolar ejecutado durante las vacaciones navideñas y de fin de año se intervinieron 311 centros educativos.

Herrera aseguró que de esta manera se superó la meta de 270 centros que se plantearon inicialmente, además de que se gastó menos de los 300 millones de pesos presupuestados, aunque el dato exacto todavía debe calcularse.

"Esa estimación que se hizo de unos 300 millones realmente bajó. Fue menos. No te voy a dar el número exacto, porque me lo están determinando, pero fue mucho menos", precisó.

Herrera explicó que la iniciativa, denominada "Navidad en las Aulas 24/7", inició el 15 de diciembre pasado y concluyó el 7 de enero del presente año, impactó 1,866 aulas.

Premio a escuelas bien cuidadas

También anunció que, como parte de la implementación del plan de mantenimiento preventivo, la Dirección de Infraestructura Escolar otorgará un premio anual en reconocimiento a los centros educativos mejores cuidados en cada una de las provincias del país.

A través del programa "Navidad en las Aulas 24/7" fueron rehabilitados 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo, 16 en la Región Higuamo, 67 en la Región Yuma, 10 en Valdesia, 10 en San Cristóbal, 15 en Enriquillo, y 32 en la Región Noroeste.

En la región Cibao-Norte, que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas, liceos, politécnicos y bajo techo; en tanto en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos.

Los trabajos de remozamientos se realizaron de manera planificada tras un levantamiento en todo el territorio nacional sobre los centros educativos que requerían atención más urgente, cuyas labores se llevaron a cabo en conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela.

En el encuentro-desayuno con representantes de los medios de comunicación realizado en uno de los salones del Ministerio de Defensa, participaron también el director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, y César Ramírez, encargado de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Escolar.