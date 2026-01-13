Terminar las aulas con el nudo legal tomará dos períodos de gobierno

El director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (Minerd), Roberto Herrera, informó que en el año 2025 lograron terminar 2,011 aulas que son parte de las 711 escuelas que el actual gobierno encontró paralizadas por un nudo legal en el 2020.

El total de planteles construidos durante los últimos cinco años era de 350 en noviembre, según un balance ofrecido por Herrera hace dos meses, lo que significa que todavía falta más de la mitad del trabajo pendiente y para ello esta gestión dispone solo de dos años y medio.

El encargado de Infraestructura Escolar hizo una rendición de cuentas ayer para anunciar que durante las vacaciones por las fiestas de Fin de Año dieron mantenimiento a 311 centros educativos, superando la meta de 270 que se propusieron.

También informó que para este 2026 se proponen edificar 2,300 aulas y llegar hasta las 7,000 en el 2028, a fin de terminar con el atraso y el déficit de plazas que históricamente arrastra el sistema educativo dominicano.

Para poder proceder con esas obras, legalmente impedidas por superar su presupuesto inicial en más del 25 %, el Congreso tuvo que crear la Ley 118-21. Pero el tiempo otorgado se venció y hubo que crear una nueva legislación (la 83-24) para permitir una prórroga.

Programación 2026

"Según planificación del ministerio, este año tenemos que entregar por encima de 2,300 nuevas aulas y estamos trabajando para ello. Ya disponemos de los contratos para trabajar los primeros seis meses para poder entregar a tiempo esta meta que nos ha solicitado el Minerd", indicó el funcionario.

Para demolición

En cuanto a los 1,345 planteles para ser reparados dentro del Plan Nacional de Mantenimiento Correctivo (24/7), algunos de los cuales deben demolerse, Herrera señaló que han intervenido 538.

Este programa será relanzado tomando en cuenta la primera experiencia.

"Partiendo de los resultados que hemos tenido, ya palpables, hemos decidido mejorarlo, intensificarlo y venir con una versión ya institucionalizada. Ya para esa parte, el equipo operativo, el equipo de estrategia, está preparándose para poder anunciarlo al país. En su momento, lo haremos", adelantó.

Infraestructura Escolar informó en mayo pasado que de las 505 escuelas en el nudo legal había 231 con un nivel de ejecución del 0 al 29 %, 110 entre el 60 y el 79 %, 89 superaban el 60 % y solo 75 pasaban del 80 %.

Navidad en las Aulas 24/7 Las autoridades celebran el éxito del programa "Navidad en las Aulas 24/7", el cual superó la meta de 270 centros que se plantearon remozar, además de que la inversión proyectada se redujo. Se gastó menos de los 300 millones de pesos presupuestados, aunque el dato exacto todavía debe calcularse. "Esa estimación que se hizo de unos 300 millones realmente bajó. Fue menos. No te voy a dar el número exacto, porque me lo están determinando, pero fue mucho menos", dijo Herrera. Los trabajos comenzaron el 15 de diciembre pasado y concluyeron el 7 de enero del presente año, e impactaron a 1,866 aulas, según las estadísticas compartidas por el departamento del Ministerio de Educación.