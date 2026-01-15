¿Quieres estudiar en el extranjero? El Mescyt abre convocatoria para becas internacionales

Fachada del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), institución que anunció el lanzamiento de la XXII Convocatoria de Becas Internacionales 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció que el próximo viernes 30 de enero de 2026, a las 10:00 de la mañana, se realizará el acto oficial de lanzamiento de la XXII Convocatoria de Becas Internacionales 2026, uno de los principales programas estatales para la formación académica de dominicanos en el exterior.

La actividad se llevará a cabo en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib, de la Universidad APEC (Unapec), y estará encabezada por autoridades del Mescyt y del Departamento de Becas Internacionales.

La convocatoria forma parte de la política pública del Estado dominicano para fortalecer el capital humano del país mediante la formación de profesionales en universidades extranjeras, en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como ciencia, tecnología, educación, salud, ingeniería, innovación y gestión pública.

El programa de Becas Internacionales permite a estudiantes y profesionales dominicanos acceder a estudios de grado, maestría, doctorado y especializaciones en instituciones académicas de distintos países, bajo acuerdos de cooperación internacional suscritos por el Estado dominicano.

Llamado a los interesados

Con esta vigésima segunda edición, el Mescyt busca ampliar las oportunidades de acceso a formación de alto nivel, promover la internacionalización del conocimiento y contribuir al fortalecimiento institucional y productivo del país.

Durante el acto de lanzamiento se espera que las autoridades informen sobre los requisitos de postulación, las áreas prioritarias, los países e instituciones participantes, así como los plazos y mecanismos para aplicar a las becas correspondientes al año 2026.

La XXII Convocatoria de Becas Internacionales es considerada uno de los programas de movilidad académica más relevantes del Estado dominicano, y ha permitido en años anteriores que miles de estudiantes cursen estudios en universidades de América, Europa y Asia.

El Mescyt exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se publicarán los detalles completos del proceso de aplicación tras el acto de lanzamiento.