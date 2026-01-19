Inicia la tercera etapa de la evaluación de desempeño docente 2025-2026

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que este lunes inicia la aplicación de la tercera etapa de la Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026, denominada Autoevaluación .

A través de una nota de prensa, el Minerd explicó que la Autoevaluación es el resultado del desarrollo exitoso de los procesos de Autogestión de Cuenta Docente Institucional y "Mi Cargo a Evaluar". Estas etapas han permitido avanzar en la infraestructura tecnológica, así como en la verificación y validación de los cargos docentes.

La etapa anterior, "Mi Cargo a Evaluar", permitió habilitar a un total de 99,492 docentes, de un universo de 117,811, quienes ya se encuentran debidamente validados para iniciar el proceso de Autoevaluación.

Proceso abierto para 13,601 docentes pendientes

La institución señaló que la etapa Mi Cargo a Evaluar se mantendrá habilitada para que 13,601 docentes que aún no han confirmado sus credenciales laborales puedan completar este proceso y quedar formalmente habilitados para participar en la siguiente etapa.

En ese sentido, el Minerd manifestó que la valoración de las competencias, el desempeño y el compromiso de los maestros y del pe rsonal docente constituye una prioridad estratégica para la actual gestión, en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora continua del sistema educativo nacional.

El Minerd recordó que la Evaluación de Desempeño Docente está sustentada en las órdenes departamentales 18/205 y 50/2025, emitidas por el ministro Luis Miguel de Camps, y tiene como objetivo fortalecer el compromiso profesional del magisterio, impactar la calidad de los aprendizajes y promover el desarrollo profesional docente en todos los niveles, subsistemas y modalidades del sistema educativo público.

El proceso de la evaluación se desarrolla a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente y sigue el cronograma previamente establecido para la Evaluación de Desempeño Docente (EDD).