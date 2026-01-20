Intec y Fundación Brugal suscriben acuerdo para mejorar la calidad educativa en el país

El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) Arturo Del Villar Alburquerque (izq.), y el presidente de la Fundación Brugal, Augusto Ramírez (der.), durante la firma del acuerdo de colaboración para fortalecer la calidad educativa en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y el Fondo para la Educación de la Fundación Brugal suscribieron este martes un acuerdo de colaboración para impulsar la calidad educativa en el país.

El convenio tiene como objetivo principal fortalecer las competencias de maestros y equipos de gestión en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, desde una perspectiva didáctica, basada en la nueva orientación curricular del sistema educativo dominicano y en los lineamientos de las políticas educativas nacionales.

Acompañamiento pedagógico

Mediante una nota de prensa, indicaron que el proyecto contempla acciones de formación continua y acompañamiento técnico-pedagógico para docentes en servicio en tres centros educativos del nivel primario en Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, con una duración de doce meses y una vigencia de dos años.

La iniciativa busca impactar de manera directa en la mejora de la práctica docente y la calidad de la enseñanza.

"La Fundación Brugal siempre ha estado comprometida con la formación de las nuevas generaciones de dominicanos y, con esta alianza, contribuiremos de una manera directa a la formación de los docentes de tres comunidades que han sido parte esencial de nuestra historia", destacó Augusto Ramírez, presidente de la Fundación Brugal.

Por su parte, Intec con su experiencia como institución educativa garantizará la calidad técnica y metodológica del proyecto, que incluye el diseño e implementación de programas de formación, acompañamiento a los equipos de gestión, informes de avance y una evaluación final del impacto.

"Para nuestra universidad es motivo de orgullo y de gran satisfacción unir esfuerzos con aliados como la Fundación Brugal, que comparten nuestra misión de alcanzar la transformación social de la República Dominicana, mediante la educación. Nuestra universidad apuesta a la formación STEM como estrategia clave del desarrollo sostenible y esta alianza es prueba de ello", expresó Arturo Del Villar Alburquerque, rector del Intec.