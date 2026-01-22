El rector de la Pucmm advierte que un país que no investiga depende de otros

El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), reverendo Secilio Espinal, resaltó el peso que ha ganado la academia en investigación científica y en procesos de acreditación, al tiempo que reconoció los retos del sistema universitario dominicano. ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Frente a la discusión recurrente sobre fe y ciencia, Espinal insistió en que la identidad de una universidad auténtica no se sostiene solo en la docencia, sino también en producir conocimiento y servir a la sociedad.

En una entrevista marcada por temas nacionales en el programa A Diario, el rector destacó que un país que no investiga termina dependiendo de lo que otros producen. Por eso planteó una "alianza tripartita" entre universidad, sector privado y Estado, capaz de sostener infraestructura, talento humano y financiamiento para investigación de rigor.

Asimismo, Espinal conectó el tema educativo con el futuro del país y defendió que la agenda educativa debe asumirse como prioridad nacional. Su mensaje fue claro: sin calidad, investigación, ética y diálogo, no hay desarrollo sostenible posible.

Calidad universitaria y reforma educativa en debate

La conversación también giró hacia una preocupación frecuente y se trata de la proliferación de instituciones que operan con el nombre de "universidad" sin cumplir estándares sólidos. Espinal coincidió en la necesidad de elevar y estandarizar la calidad, recordando que la educación es un servicio social que debe medirse por pertinencia y resultados.

En esa línea, defendió la apuesta por acreditaciones internacionales como forma de asegurar que los programas respondan a estándares globales y no solo al marco local.

En cuanto a la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, el rector adoptó una postura prudente y no descartó la iniciativa, pero advirtió que cualquier reforma debe centrarse en la calidad y construirse con diálogo.

Dijo que procesos de transformación educativa en el país han avanzado históricamente "con consenso", y alertó que no puede imponerse una reforma motivada únicamente por criterios económicos.

También reveló que una comisión trabajó una propuesta, pero que al Congreso llegó un proyecto que no necesariamente reflejó ese esfuerzo, lo que reactivó llamados a concertación desde distintos sectores.

Empleabilidad e inclusión: datos y acompañamiento

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la presentación de cifras sobre empleabilidad de egresados de la Pucmm.

Según el rector, el 95 % logra insertarse laboralmente en menos de seis meses; el 91 % trabaja en el área en la que se formó; y el 98.5 % se declara satisfecho con su preparación.

Incluso, indicó que cerca del 60 % ya tiene compromisos laborales antes de graduarse, con alta demanda en carreras de tecnología e ingeniería.

A esto sumó la dimensión humana debido a que la universidad, afirmó, busca "formar para la vida". Mencionó la existencia de una oficina de inclusión con diagnósticos y acompañamiento personalizado para estudiantes con condiciones particulares, así como iniciativas recientes vinculadas a salud mental, incluyendo un centro de bienestar psicológico y un observatorio con alcance regional.

El reverendo también explicó que la Pucmm asume como parte de su naturaleza el "diálogo entre fe y razón", y recordó que toda institución de educación superior se apoya en tres pilares: docencia, investigación y extensión.

En ese marco, citó indicadores concretos del trabajo investigativo. Al cierre del año, la universidad contaba con 76 publicaciones científicas indexadas y mantiene 38 proyectos en desarrollo en áreas como salud, medio ambiente, tecnología, ciberseguridad y salud mental.

Además, también valoró el Fondo Fondocyt (mencionado en la conversación como un mecanismo estatal de apoyo), al señalar que incentiva proyectos relevantes para el país mediante evaluaciones y financiamiento.