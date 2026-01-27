Tarjeta Joven sigue en fase de validación; más de ocho mil jóvenes cumplen con los criterios

El programa Tarjeta Joven del Ministerio de la Juventud continúa en fase de validación técnica y preparación operativa, tras completar los procesos de registro, depuración y cruce de información con distintas instituciones del Estado, y hasta el momento ha identificado a más de 8,000 jóvenes que cumplen con los criterios establecidos.

Así lo informó a Diario Libre Albany Cruz, encargada del Departamento de Relaciones Públicas de la institución, quien indicó que hasta la fecha se han registrado 293,053 solicitudes de jóvenes a nivel nacional, las cuales han sido sometidas a procesos de depuración y validación interinstitucional.

Aún no inician la entrega de tarjetas

Cruz explicó que, como resultado del primer ejercicio de validación, realizado en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), "se han identificado 8,991 jóvenes que cumplen con los criterios establecidos y que conforman el universo de potenciales beneficiarios en esta etapa".

No obstante, la meta de la primera fase es alcanzar 10,000 beneficiarios previstos para la primera fase del programa, por lo que los procesos de validación continúan en curso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/como-puedes-acceder-a-la-tarjeta-joven-y-sus-beneficios-ce705eac.jpeg La Tarjeta Joven, lanzada por el Ministerio de la Juventud, beneficiará a 10,000 jóvenes con transferencias, subsidios y descuentos. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con la institución, la entrega de las tarjetas aún no ha iniciado, ya que depende de la culminación de los procesos técnicos y administrativos correspondientes. El ministerio aseguró que, una vez finalizada esta etapa, se informará el inicio de la entrega a través de sus canales institucionales.

La Tarjeta Joven es un apoyo económico mensual de 2,500 pesos que otorgará el Ministerio de la Juventud, el cual dará acceso a beneficios complementarios en educación, cultura, transporte, recreación y emprendimiento.

Perfil de los jóvenes seleccionados

El perfil de los seleccionados corresponde a jóvenes dominicanos entre 18 y 35 años, priorizados según criterios de vulnerabilidad socioeconómica, utilizando los Índices de Calidad de Vida (ICV 1 e ICV 2), además de criterios de no concurrencia con otros subsidios del Estado.

Para la entrega y activación de la Tarjeta Joven, los beneficiarios deben estar inscritos y activos en una institución de educación superior o técnico superior debidamente habilitada. Este requisito, explicó el ministerio, busca que el beneficio funcione como un incentivo a la permanencia y continuidad educativa.