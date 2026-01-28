Cómo acceder al Bono a Mil para estudiantes del sector público

El incentivo consiste en un pago único de mil pesos por cada estudiante inscrito y activo en centros educativos públicos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que desde este miércoles comenzó el desembolso del Bono a Mil por la Educación, correspondiente al año escolar 2025-2026, beneficio que llegará a aproximadamente un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

El incentivo consiste en un pago único de mil pesos por cada estudiante inscrito y activo en los centros educativos públicos, destinado a apoyar los gastos del segundo período del año escolar.

¿Cómo recibir el bono?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil con un código de Remesas Banreservas, que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.

En caso de no recibir el mensaje de manera automática, los padres, madres o tutores pueden:

Registrarse en el portal oficial de la iniciativa: www.bonoamil.gob.do.

Ingresar su número de cédula, número de celular y el ID del estudiante bajo su cuidado.

Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden comunicarse con el centro educativo donde estén inscritos sus hijos.

Consulta y registro

El portal también permite realizar consultas sobre el bono y completar el proceso de registro, beneficiando a estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria de todos los centros educativos públicos del país.

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2023, forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para mitigar los gastos educativos y apoyar la economía de las familias que más lo necesitan.