×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bono a mil
Bono a mil

Cómo acceder al Bono a Mil para estudiantes del sector público

El beneficio llegará a aproximadamente un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario

    Expandir imagen
    Cómo acceder al Bono a Mil para estudiantes del sector público
    El incentivo consiste en un pago único de mil pesos por cada estudiante inscrito y activo en centros educativos públicos. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que desde este miércoles comenzó el desembolso del Bono a Mil por la Educación, correspondiente al año escolar 2025-2026, beneficio que llegará a aproximadamente un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

    El incentivo consiste en un pago único de mil pesos por cada estudiante inscrito y activo en los centros educativos públicos, destinado a apoyar los gastos del segundo período del año escolar.

    ¿Cómo recibir el bono?

    Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil con un código de Remesas Banreservas, que permitirá retirar el dinero en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.

    En caso de no recibir el mensaje de manera automática, los padres, madres o tutores pueden:

    • Ingresar su número de cédula, número de celular y el ID del estudiante bajo su cuidado.
    • Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden comunicarse con el centro educativo donde estén inscritos sus hijos.
    Expandir imagen
    Infografía
    Portal web de Bono a Mil. (FUENTE EXTERNA)

    Consulta y registro

    El portal también permite realizar consultas sobre el bono y completar el proceso de registro, beneficiando a estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria de todos los centros educativos públicos del país.

    Esta iniciativa, puesta en marcha en 2023, forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para mitigar los gastos educativos y apoyar la economía de las familias que más lo necesitan.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.