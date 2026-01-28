Desde hoy el Minerd desembolsa el Bono a Mil por la Educación

El Minerd informó que a partir del 28 de enero inicia el desembolso del Bono a Mil por la Educación, correspondiente al año escolar 2025-2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que a partir de este miércoles se inicia el desembolso del Bono a Mil por la Educación, correspondiente al año escolar 2025-2026, el cual beneficiará a alrededor de un millón 350 mil estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

La institución precisó que los padres, madres o tutores de estudiantes inscritos y activos en centros educativos públicos recibirán un pago único de mil pesos por cada niño, como apoyo para los gastos del segundo periodo del año escolar.

Mensaje con código

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil con un código de Remesas Banreservas, que les permitirá retirar el incentivo en cualquier oficina comercial de esa entidad bancaria.

En caso de no recibir el mensaje de forma automática, los padres, madres o tutores podrán registrarse con su número de cédula de identidad en el portal de esta iniciativa, donde deberán colocar su número de celular y el código de identificación (ID) de cada estudiante bajo su tutela.

Para conocer el ID del estudiante, los padres pueden comunicarse con el centro educativo donde estén inscritos sus hijos.

El portal también estará habilitado para realizar consultas y completar el proceso de registro del bono, que beneficia a estudiantes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de todos los centros educativos públicos del país.

Esta iniciativa, puesta en marcha en el año 2023, constituye un incentivo del Gobierno dominicano para mitigar los gastos educativos y contribuir con la economía de las familias que más lo necesitan.