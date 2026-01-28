Entidades abogan por becas con compromiso social y mayor formación técnica

La Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana (Fundapro RD) y el Movimiento Acción Católica Padre Luis Rosario plantearon la necesidad de impulsar un foro nacional de jóvenes en el que sean los propios jóvenes quienes definan las líneas de acción y las prioridades para su desarrollo integral en el país.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Juventud, el próximo sábado, Rafael Delio Gómez, miembro de la coordinación de ambas organizaciones, afirmó que los esfuerzos actuales del Estado en materia de apoyo educativo resultan insuficientes, particularmente en el otorgamiento de becas.

Sostuvo que las ayudas deben estar acompañadas de un compromiso social por parte de los beneficiarios, de manera que puedan retribuir al país a través de servicios o trabajos acordes con su formación.

Destacó la importancia de fortalecer la educación técnica y profesional como una vía efectiva para la inserción laboral de la juventud. Indicó que no todos los jóvenes necesitan cursar estudios universitarios para alcanzar estabilidad económica, ya que muchos técnicos y profesionales logran ganarse la vida de forma honrada y con buenos ingresos gracias a una preparación técnica adecuada.

El dirigente llamó a crear y expandir instituciones de formación laboral en cada barrio del país, aprovechando las escuelas técnicas existentes en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. A su juicio, estos programas deben ser maximizados y extendidos a toda la geografía nacional.

Gómez señaló que la República Dominicana cuenta con los recursos necesarios para lograr estos objetivos, pero enfrenta serias debilidades en la administración de los mismos. Recordó que el país ha sido descrito como "rico, pero pobremente administrado", lo que limita el impacto de las políticas públicas dirigidas a la juventud.

Desaparición de niños

Por otro lado, María Icelsa Vargas, dirigente de Fundapro RD, abordó la problemática de los niños desaparecidos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y prevención. Indicó que, aunque existen instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema de emergencias 9-1-1, aún persisten vacíos en la coordinación y respuesta oportuna.

Vargas enfatizó la urgencia de aprobar y aplicar de manera efectiva el proyecto de ley de la Alerta Amber en la República Dominicana, a fin de establecer un protocolo claro que active de inmediato a todos los actores involucrados. Señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento y concienciación de la población sobre estos procesos.

Advirtió que muchas desapariciones están vinculadas a problemas de salud mental, depresión y situaciones de descuido familiar, por lo que insistió en que la solución debe abordarse desde la familia, la escuela y la comunidad, asumiendo una responsabilidad colectiva para prevenir y responder a estos casos.