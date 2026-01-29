Minerd y ADP acuerdan flexibilizar normas de la evaluación docente

De acuerdo con lo establecido, podrán participar en la EDD 2025 los docentes de carrera activos que, al inicio del proceso previsto para el 30 de octubre de 2025, cuenten con al menos un año ininterrumpido en funciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) acordaron modificar los criterios de participación en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025, lo que permitirá que un mayor número de maestros pueda someterse al proceso, incluso aquellos que aún no han concluido el Programa Nacional de Inducción (PNI).

El acuerdo introduce una disposición excepcional para el período 2025–2026, mediante una adenda a la Orden Departamental núm. 18-2025, que habilita la participación de docentes que no hayan aprobado todavía el PNI, aunque condicionando el acceso a incentivos económicos a la posterior culminación y aprobación de dicho programa, se indicó en una nota de prensa.

De acuerdo con lo establecido, podrán participar en la EDD 2025 los docentes de carrera activos que, al inicio del proceso previsto para el 30 de octubre de 2025, cuenten con al menos un año ininterrumpido en funciones y ocupen cargos contemplados en la normativa vigente. La flexibilización aplica únicamente para fines de evaluación, no para la entrega automática de incentivos.

La medida responde a reclamos del magisterio para ampliar la cobertura del proceso evaluativo, en un contexto en el que una parte del personal docente aún se encuentra en proceso de completar el Programa Nacional de Inducción, requisito formal para su plena integración a la carrera docente.

Beneficiarios del acuerdo

El PNI, implementado desde 2022, está dirigido a docentes y orientadores de nuevo ingreso, con el objetivo de fortalecer competencias pedagógicas y estandarizar criterios mínimos de calidad. Según datos oficiales, más de 44,000 profesionales han participado en el programa a nivel nacional.

Con la adenda, los docentes que aún no han aprobado el PNI podrán ser evaluados, pero no recibirán incentivos económicos hasta cumplir con ese requisito, lo que busca equilibrar la ampliación de la participación con el mantenimiento de los criterios de formación establecidos.

La ADP, por su parte, respaldó el acuerdo, al tiempo que reconoció la importancia del programa de inducción como parte del proceso de profesionalización docente. No obstante, el ajuste también reabre el debate sobre la capacidad del sistema para completar la inducción de todos los nuevos maestros dentro de los plazos establecidos.

La Evaluación de Desempeño Docente es un componente clave del sistema de carrera docente y tiene impacto directo en los incentivos salariales, la promoción y los planes de formación continua, por lo que cualquier modificación en sus reglas tiene efectos relevantes tanto para los docentes como para la gestión del sistema educativo.