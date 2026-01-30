Mescyt abre convocatoria a becas internacionales 2026 y prioriza áreas STEM

El programa, que estará abierto hasta el 19 de febrero, incluye estudios de maestrías, doctorados y especialidades en 73 universidades. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció este viernes la apertura de la Convocatoria de Becas Internacionales 2026, a través de la cual el Gobierno proyecta otorgar alrededor de 1,800 becas de posgrado en el extranjero, con énfasis en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El programa, que estará abierto hasta el 19 de febrero, incluye estudios de maestrías, doctorados y especialidades en 73 universidades, con más de 700 programas académicos disponibles en 19 países, ampliando las oportunidades de formación avanzada para jóvenes dominicanos.

El ministro Franklin García Fermín explicó que la política de becas mantiene un enfoque estratégico orientado a las áreas de mayor demanda global y a las necesidades productivas del país.

"Nos hemos propuesto fortalecer la formación en sectores clave para el desarrollo nacional y asegurar una mayor pertinencia territorial", indicó.

Maestrías

De acuerdo con datos del Mescyt, el 88.8 % de las becas corresponde a maestrías, el 5.4 % a doctorados y el 4.7 % a especialidades, lo que refleja una apuesta por la investigación, la innovación y la capacitación profesional de alto nivel.

En materia de equidad de género, el programa registra una participación mayoritaria de mujeres, con un 68.1 % de las becas otorgadas, mientras que en el componente STEM, estas áreas concentran el 25.9 % del total, principalmente en tecnologías de la información y la comunicación, como inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.

El programa también mantiene un enfoque de equidad territorial, con representación de todas las provincias del país. El Distrito Nacional y Santo Domingo encabezan el número de solicitudes, seguidos por Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones.

En total, el proceso ha registrado 18,443 solicitudes a nivel nacional, lo que evidencia un alto interés en la formación académica en el extranjero.

El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el auditorio de la Universidad APEC (UNAPEC), con la participación de autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, rectores universitarios y egresados del programa de becas del MESCyT.

Los interesados pueden consultar los requisitos y aplicar a través del portal becas.gob.do.