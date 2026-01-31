Ministro de Educación destaca papel de la juventud en el desarrollo

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a un grupo de estudiantes ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó este sábado que el desarrollo del país está indisolublemente ligado a la energía, la visión y el compromiso de la juventud.

A través de un mensaje institucional, indicó que los jóvenes son protagonistas esenciales en la construcción de un país más justo, productivo y competitivo, y destacó que la educación es el puente que les permite alcanzarlo con equidad y excelencia.

"El desarrollo del país está indisolublemente ligado a la energía, la visión y el compromiso de nuestra juventud. Por eso, todos los esfuerzos de esta gestión están orientados a garantizar que cada joven dominicano tenga acceso a una educación de calidad que les permita soñar, actuar y triunfar", enfatizó el ministro .

Acciones del ministerio

En ese sentido, De Camps manifestó que los esfuerzos de su gestión "están orientados a garantizar que cada joven dominicano tenga acceso a una educación de calidad que les permita soñar, actuar y triunfar".

En el marco del Día Nacional de la Juventud, el ministro se refirió a las iniciativas y programas que ha impulsado, orientados a la formación integral de los estudiantes, entre estos, "Agentes al 100", una plataforma de voluntariado estudiantil que promueve el liderazgo y los valores ciudadanos.

Asimismo, aseguró que desde la cartera educativa ha promovido espacios de diálogo y articulación, como la "Mesa de los Cinco Pilares", que incorpora las voces de estudiantes, familias, docentes y sociedad civil para fortalecer la calidad educativa y la gobernanza participativa del sistema escolar dominicano.

Compromiso

El ministro De Camps dijo que sitúa a los jóvenes en el centro de su Hoja de Ruta 2025–2028, que prioriza la calidad educativa, la inclusión, la formación técnica articulada con las demandas del mercado laboral, así como el fortalecimiento de competencias ciudadanas y digitales.

Felicitó a los jóvenes dominicanos con motivo del Día de la Juventud y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de políticas que amplían oportunidades educativas, fomentan la participación ciudadana y preparan a las nuevas generaciones para el futuro.