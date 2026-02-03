La ADP capacita dirigentes para estudio nacional sobre la salud de los profesores

La ADP dijo que la jornada formativa forma parte de los trabajos coordinados por la Secretaría de Investigación y Estadística del gremio. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó este martes que capacitó a dirigentes y presidentes de seccionales como encuestadores para la realización de un estudio nacional sobre la salud y las condiciones laborales del magisterio dominicano.

La jornada formativa forma parte de los trabajos coordinados por la Secretaría de Investigación y Estadística del gremio, en el marco de la estrategia de ejecución del plan de estudios del Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, destacó que esta investigación constituye un hito para el sindicato, al tratarse del primer estudio de esta naturaleza en los 56 años de existencia de la organización. Indicó que el Comité Ejecutivo Nacional confía en que los dirigentes desarrollen el trabajo de campo con profesionalismo, objetividad y compromiso con la calidad de la información recolectada.

El estudio, titulado "Condiciones de trabajo y salud de las y los profesores de la República Dominicana", contempla una muestra de 422 docentes y será aplicado por 54 encuestadores previamente capacitados. La selección de la muestra se realizó mediante un cálculo probabilístico teórico basado en la matrícula nacional de docentes afiliados a la ADP.

Enfermedades laborales

Durante la actividad, Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), explicó que la investigación busca identificar las principales enfermedades laborales que afectan al magisterio, así como analizar factores que inciden en su desempeño profesional, entre ellos la sobrepoblación estudiantil en las aulas, la indisciplina y la valoración social del trabajo docente.

Para la recolección de los datos se utilizará una herramienta tecnológica que permitirá a los docentes completar la encuesta de manera directa. En ese sentido, la doctora Massiel Méndez, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Glasgow, Escocia, orientó a los participantes sobre el uso de la aplicación digital y los criterios para el correcto llenado del cuestionario.

El trabajo de campo se desarrollará durante un mes, con encuestadores distribuidos por zonas geográficas en todo el país. Los resultados servirán de base para la formulación de propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales y de salud de los profesionales de la educación.