Envían a Contraloría más de 8,000 expedientes por mantenimiento escolar antes de realizar los pagos

El Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares informó este martes que más de 8,000 expedientes han sido remitidos a la Contraloría General de la República como parte del proceso previo a la ejecución de pagos por trabajos realizados en centros educativos.

De acuerdo con la información ofrecida en una nota de prensa, los expedientes fueron previamente depurados y organizados mediante un proceso interno de verificación documental y técnica, en cumplimiento de las normativas vigentes de control y transparencia del Estado.

El proceso se realiza conforme a lo establecido en la Orden Departamental núm. 055-2025, que dispone un nuevo esquema de control, verificación y auditoría integral en todas las etapas relacionadas con el mantenimiento correctivo de infraestructuras escolares, refiere el documento.

La entidad explicó que ningún pago puede ejecutarse sin la validación previa de la Contraloría, así como sin el cumplimiento de los controles financieros y administrativos correspondientes, lo que busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Los casos evaluados corresponden a trabajos ejecutados en gestiones anteriores al año 2025 y fueron consolidados en expedientes únicos para facilitar su revisión y determinar los pagos que procedan, exclusivamente sobre la base de la documentación y validaciones técnicas realizadas.

Dijo que actualmente, la Contraloría General de la República revisa de manera individual cada uno de los expedientes remitidos. Una vez concluido ese proceso y emitidos los dictámenes correspondientes, las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación quedarán habilitadas para ejecutar los pagos que resulten procedentes, dentro del marco legal vigente.

Responsable de comisión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/julio-ramon-cordero-espaillat-titular-de-la-comision-presidencial-para-la-revision-y-fiscalizacion-840644af.jpg Julio Ramón Cordero Espaillat como responsable de la Comisión Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares. (FUENTE EXTERNA)

Mediante el Decreto núm. 569-25, el presidente Luis Abinader designó a Julio Ramón Cordero Espaillat como responsable de la Comisión Presidencial para la Revisión y Fiscalización de estos contratos, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos.

Para dar seguimiento a los procesos de pago, se habilitó una línea de atención en el teléfono 809-688-9700, extensión 2033, así como atención presencial en las oficinas ubicadas en la avenida Simón Bolívar esquina Máximo Gómez, primer nivel.