Estas son las áreas de estudio disponibles en la convocatoria para becas internacionales 2026
Desde el pasado viernes, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció la apertura de la Convocatoria de Becas Internacionales 2026, mediante la cual el Gobierno dominicano proyecta otorgar alrededor de 1,800 becas de posgrado en el extranjero, con énfasis en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
La convocatoria estará abierta hasta el 19 de febrero, contempla programas de maestrías, doctorados y especialidades en 73 universidades internacionales, con más de 700 programas académicos disponibles en 19 países.
Pero, ¿cuáles son las áreas de estudio que ofrece este programa de becas?
Entre las áreas disponibles se encuentran:
- Aadministración
- Arquitectura
- Análisis de Datos y estadísticas
- Comunicación
- Ciencias
- Ciencias sociales
- Ciencias de la computación
- Cultura
- Salud
- Biología
- Química
- Humanidades
- Leyes
- Educación
- Economía y Finanzas
- Diseño
- Electrónica
- Energía
- Matemáticas
- Música
- Ética
- Historia
- Filosofía
- Literatura
Los interesados pueden consultar los requisitos y aplicar a través del portal becas.gob.do, donde también podrán visualizar cada área académica, los programas disponibles y evaluar el pensum correspondiente.
Mayor número de solicitudes
De acuerdo con datos del Mescyt, el 88.8 % de las becas corresponde a programas de maestrías, mientras que el 5.4 % está destinado a doctorados y el 4.7 % a especialidades.
En cuanto a la equidad de género, el programa registra una participación mayoritaria de mujeres, quienes concentran el 68.1 % de las becas otorgadas.
En el componente STEM, estas áreas representan el 25.9 % del total de becas, principalmente vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, como inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.
Las solicitudes se concentran principalmente en las provincias de mayor densidad poblacional. El Distrito Nacional y Santo Domingo encabezan el número de solicitudes, seguidos por Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones.
En total, el proceso ha registrado 18,443 solicitudes a nivel nacional.