La sobrepoblación en las aulas limita el aprendizaje en los alumnos

Las zonas urbanas concentran la mayor cantidad de estudiantes, causando sobrepoblación de las aulas. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La sobrepoblación en las aulas de las escuelas públicas se ha consolidado como uno de los principales desafíos del sistema educativo nacional, afectando directamente la calidad de la enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes.

El Ministerio de Educación (Minerd) estableció a través del artículo 9 de la ordenanza 02-2019, que “los centros educativos agruparán a los estudiantes en secciones de entre 30 y 35 estudiantes. Las secciones no podrán tener más de 35 estudiantes ni menos de 18”.

Según señaló el pasado ministro de Educación, Ángel Hernández, el 70 % de la matrícula escolar se concentra en apenas el 23 % de los centros educativos, lo que provoca una alta densidad estudiantil y aulas con entre 40 y 50 alumnos.

En otras declaraciones, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dijo al inicio del año escolar 2025-2026 que los maestros enfrentan una carga laboral excesiva, lo cual afecta su bienestar y limita la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las aulas sin espacio adecuado dificultan el mantenimiento del orden, restringen el acceso a actividades extracurriculares y reducen las oportunidades para el desarrollo integral de los estudiantes.

Otro elemento que incide negativamente en el aprendizaje es la falta de condiciones higiénicas adecuadas, un problema que se intensifica en centros con alta concentración estudiantil.

Según el informe “Condiciones de Finalización del Año Escolar 2023-2024”, por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, de la ADP, entre los factores señala la disminución de la atención individualizada, la escasez de recursos educativos y las condiciones de aprendizaje inadecuadas.

El estudio destaca que, durante el referido periodo educativo, el 43% de las escuelas en el país superó los 30 estudiantes por aula, y afirma que, dentro de ese porcentaje, el 23 % operó con más de 35 estudiantes por salón, agravando la situación de sobrepoblación en los centros educativos.

La situación es aún más crítica en las zonas urbanas, destaca el informe, donde el 59 % de las escuelas registra aulas con más de 30 estudiantes, y un preocupante 43 % de estas tiene más de 35 alumnos por aula.

La muestra se tomó en 555 centros educativos, distribuida en las 18 Regiones Educativas y 121 Distritos Escolares del país, con una matrícula de 223,169 estudiantes y 13,259 docentes.

“La sobrepoblación en las escuelas públicas genera una escasez de recursos educativos, como libros de texto, materiales de aprendizaje, equipos tecnológicos y espacios adecuados. Esto limita las oportunidades de aprendizaje en las escuelas públicas y genera frustración tanto en los estudiantes, como en los docentes”, aseveró Hidalgo en ese entonces.

2,011 aulas

Roberto Herrera, titular de la Dirección de Infraestructura Escolar, dijo en una entrevista televisiva que, hasta el pasado mes de diciembre, se han entregado 2,011 aulas de las más de 7,000 necesarias para compensar el déficit de salones de clase existente.

“Desde abril hasta diciembre, 2,011 aulas. Eso no se veía hace un buen tiempo. Nuestro enfoque es que este año cumplamos no solo con las 2,530 aulas que nos ha puesto como meta el señor ministro Luis Miguel De Camps, sino mejorarla”, expresó.

La Dirección de Infraestructura escolar tiene un presupuesto estimado de 11,000 millones de pesos entre gasto de capital y gasto corriente. De esos, 6,000 millones de pesos son para mantenimientos.