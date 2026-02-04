×
UASD presenta los primeros planes de estudio rediseñados bajo el enfoque por competencias

Busca fortalecer la calidad, la pertinencia y la actualización de la oferta formativa de la Primada de América

    Expandir imagen
    UASD presenta los primeros planes de estudio rediseñados bajo el enfoque por competencias
    Con esta iniciativa, la UASD avanza en la modernización de su oferta formativa y reafirma su papel como la institución de educación superior de mayor impacto en la República Dominicana, alineándose con estándares contemporáneos de calidad y pertinencia académica. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó oficialmente los primeros planes de estudio diseñados y rediseñados bajo el Enfoque por Competencias, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), marcando un hito en el proceso de transformación curricular de la academia estatal.

    La iniciativa busca fortalecer la calidad, la pertinencia y la actualización de la oferta formativa de la Primada de América, con el objetivo de alinearla a las demandas académicas y profesionales del contexto actual.

    El director general de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), Noel de la Rosa, explicó que este primer avance se concreta en la Facultad de Ciencias, tomando como referencia a la Escuela de Física por el nivel de calidad alcanzado en sus nuevos programas académicos.

    "Paso a paso hemos recorrido un camino largo y desafiante para honrar este compromiso con la calidad educativa. Hoy estamos activando oficialmente planes que cumplen con todos los requisitos conceptuales, técnicos y legales", expresó.

