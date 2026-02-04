UASD presenta los primeros planes de estudio rediseñados bajo el enfoque por competencias

Con esta iniciativa, la UASD avanza en la modernización de su oferta formativa y reafirma su papel como la institución de educación superior de mayor impacto en la República Dominicana, alineándose con estándares contemporáneos de calidad y pertinencia académica. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó oficialmente los primeros planes de estudio diseñados y rediseñados bajo el Enfoque por Competencias, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), marcando un hito en el proceso de transformación curricular de la academia estatal.

La iniciativa busca fortalecer la calidad, la pertinencia y la actualización de la oferta formativa de la Primada de América, con el objetivo de alinearla a las demandas académicas y profesionales del contexto actual.

El director general de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), Noel de la Rosa, explicó que este primer avance se concreta en la Facultad de Ciencias, tomando como referencia a la Escuela de Física por el nivel de calidad alcanzado en sus nuevos programas académicos.

"Paso a paso hemos recorrido un camino largo y desafiante para honrar este compromiso con la calidad educativa. Hoy estamos activando oficialmente planes que cumplen con todos los requisitos conceptuales, técnicos y legales", expresó.