La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Santiago, realizó este jueves una manifestación frente al Distrito Educativo 08-03, en protesta a supuestos ataques y agresiones contra docentes, como parte de un plan de lucha en defensa del magisterio nacional.

Durante la jornada, el gremio anunció la suspensión de la docencia en 76 centros educativos pertenecientes a distintos distritos de la provincia.

La protesta fue encabezada por el presidente provincial de la institución, Miguel Jorge, quien, junto a decenas de maestros, proclamó la consigna "ADP unida jamás será vencida", manifestando la unidad del gremio frente a lo que definió como intentos de sectores por debilitar el sindicato.

Jorge informó que en los últimos tres meses al menos cinco maestros han sido víctimas de ataques o intentos de agresión por parte de padres y madres de estudiantes, tres de estos casos ocurridos en el Distrito Educativo 08-03, situación que el gremio considera una criminalización del docente en lugar de una respuesta preventiva por parte de las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-113946-am-66af403a.jpeg Maestros exhiben pancartas durante la protesta de la ADP Santiago (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-114034-am-cd8203a2.jpeg Docentes de la ADP en Santiago participan en la manifestación frente al Distrito Educativo 08-03, en rechazo a las agresiones contra profesores. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-113943-am-29110e4b.jpeg El presidente provincial de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, se dirige a los docentes durante la manifestación realizada frente al Distrito Educativo 08-03 (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) ‹ >

Los profesores exhibieron pancartas con mensajes como "¡No más ataques contra los docentes!", y reiteraron que la ADP acompañará a cualquier maestro que sea víctima de abuso o agresión.

Denuncian falta de respuesta de las autoridades

El dirigente denunció la falta de respuestas de las autoridades educativas ante múltiples problemáticas que afectan a la comunidad escolar, entre estas, graves conflictos de disciplina, inseguridad en los planteles, abandono de infraestructuras y agresiones contra docentes.

El representante gremial mencionó como ejemplo la situación de la escuela secundaria José Rafael Abinader, donde aseguró persisten serios problemas de disciplina que no han sido abordados, pese a que el gremio solicitó formalmente la conformación de una comisión junto a las autoridades del distrito.

"Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta... Si no hay respuestas, esta gloriosa unión seguirá en las calles. No más problemas sin solución", advirtió.

Jorge también denunció el prolongado abandono de centros educativos que, según sus palabras, llevan más de 15 años a la espera de cierre o intervención definitiva por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

Finalmente, el gremio reiteró su rechazo a la exclusión de maestros en la evaluación del desempeño docente que hace la instrucción, y aseguró haber notificado estas irregularidades a las autoridades de los distritos 08-03, 08-04, 08-05 y 08-06, sin que hasta el momento hayan recibido respuestas.