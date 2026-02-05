UASD anuncia diplomados virtuales para dominicanos residentes en el exterior

Vista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció este jueves una nueva oferta de diplomados virtuales dirigidos especialmente a dominicanos residentes en el exterior.

Los programas serán coordinados por la Oficina de la UASD en Nueva York, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a través de la Unidad de Educación Continuada, indica la entidad en una nota de prensa.

"Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los vínculos académicos con la comunidad dominicana en el exterior, trabajando siempre por y para ella", afirmó la catedrática Ileana Ramírez Portorreal, coordinadora del programa de Educación Continuada para el exterior.

Indicó que los diplomados han sido diseñados para atender las necesidades de formación profesional de dominicanos en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo, con el objetivo de ofrecer herramientas actualizadas y de aplicación inmediata en áreas como comercio, gerencia y marketing digital.

Programas disponibles

Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras: se impartirá los domingos, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con una duración total de 80 horas.

Diplomado en Alta Gerencia: también los domingos, en el mismo horario, con 64 horas de formación.

Diplomado en Estrategias Empresariales y Marketing Digital: se desarrollará los sábados, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con un total de 60 horas.

"La UASD, con su tradición de formación crítica y transformadora, asume el compromiso de llevar educación de calidad más allá de nuestras fronteras. Estos diplomados representan una respuesta concreta a las aspiraciones de cientos de dominicanos que desean continuar su desarrollo profesional desde el exterior", señaló Ramírez.

La profesora Ramírez destacó que los contenidos han sido elaborados por expertos en cada área y adaptados a la realidad profesional de los dominicanos en la diáspora.

Además, subrayó que las clases se impartirán en modalidad 100 % virtual, con acceso a materiales de apoyo, contenidos actualizados y la posibilidad de interactuar directamente con el cuerpo docente.

Cada diplomado otorga un certificado de participación con aval institucional de la UASD, la universidad más antigua del continente americano. Las clases se desarrollan en tiempo real, garantizando un acompañamiento pedagógico constante y una experiencia educativa integral.

Los interesados pueden registrarse o solicitar más información a través del WhatsApp 908-395-5608 o escribiendo al correo uasdnewyork@uasd.edu.do