Festival "Arte y expresión cultural" en San José de Ocoa convoca a centenares de estudiantes

La creatividad, el júbilo y la algarabía de estudiantes de todas las edades ocuparon las calles contiguas al parque Libertad, en el centro de San José de Ocoa, durante la celebración de su primer festival "Arte y expresión cultural", una actividad que busca fomentar el arte y la cultura entre los jóvenes y promover los valores culturales propios del municipio.

Las marchas escolares y los grupos de batón ballet con reyes y reinas de baile amenizaron el ambiente, concurrido desde tempranas horas de la mañana, en el que también se aprovecharon las inmediaciones del parque para el montaje de carpas con proyectos escolares en exhibición para los padres y visitantes.

La directora del Distrito Educativo 03-03, Sandra Encarnación, resaltó que el evento contó con la participación de 20 centros educativos ocoeños, por lo que aseguraba la participación de hasta 500 estudiantes de los niveles inicial, básico y secundario.

"Hoy quisimos brindar a San José de Ocoa una muestra del talento de nuestros estudiantes, adquirido a través de los aprendizajes de calidad en nuestras escuelas", afirmó Encarnación.

Acompañados por sus padres, tutores, maestros y personal de apoyo, los niños y niñas a partir de los cuatro años en adelante participaron de las actividades artísticas, en las que también se incluyeran pelotones y abanderamientos a propósito del mes de la Patria.

Actividades

Solo el Colegio Parroquiano Nuestra Señora de la Altagracia asistió al festival con una representación de 25 niños de todas las edades. Su directora, Vickely Arias, considera que la actividad está "rescatando los valores y el arte" del pueblo ocoeño.

Entre las dinámicas preparadas, el centro convocó al rey y la reina de su participación con un vestido con colores patrios y el retrato de los Padres de la Patria.

En tanto, la escuela Ramona Liriano Fernández organizó la carpa "Peaje de la lectura" para fomentar el hábito entre los más pequeños, el "Café literario", para el nivel secundario y un proyecto de reciclaje encabezado por el nivel primario, involucrando a un total de 68 estudiantes.

Estas ideas de proyectos fueron aprobadas tras agotar un proceso de selección que inició desde el aula hasta la selección final a nivel distrital, para garantizar su inclusión en el evento.

Apoyo de los ocoeños ausentes

Además de la coordinación del Distrito Educativo 03-03, el evento también contó con el apoyo de los dominicanos ausentes a través de la organización Jornada Ocoeña.

Su vicepresidente, Luis González Fabra, aseguró que los ocoeños ausentes procuran contribuir a preservar los valores, la educación y la cultura del pueblo que los vio crecer.

"Hemos regresado a ayudar, a colaborar, para mantener los valores esenciales con que nos criaron a nosotros aquí. Nos fundamentamos en tratar de estimular la cultura en todos los sentidos", enfatizó.