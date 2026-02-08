Garantiza que desde agosto próximo en RD no se impartirá docencia en espacios improvisados

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera Polanco, aseguró que a partir de agosto quedará erradicada la práctica de impartir docencia en espacios improvisados, como patios o enramadas, mediante un plan nacional de mantenimiento correctivo y construcción de aulas.

"En agosto se termina eso", manifestó el funcionario al referirse a los planteles en condiciones críticas y los casos que solían mediatizarse en tiempos atrás.

Durante una entrevista en "Reseñas, el podcast", que conducen los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, Herrera Polanco explicó que el Plan 24/7 abarca intervenciones continuas en el sistema escolar, con más de 800 casos identificados entre mantenimiento preventivo y correctivo, que serán atendidos antes del próximo año lectivo.

Indicó que las brigadas trabajan desde las 4:00 de la tarde hasta la medianoche, además de fines de semana, para evitar la paralización de la docencia.

El funcionario informó que para este año la entidad dispone de un presupuesto cercano a los 18,000 millones de pesos, destinado a obras, mantenimiento y nuevas aulas, aunque admitió que las necesidades aún superan los recursos disponibles.

Herrera Polanco destacó que una de las principales reformas ha sido la desconcentración administrativa de Infraestructura Escolar, lo que permite mayor agilidad operativa y financiera en la ejecución de proyectos.

Seguridad estructural en escuelas

En materia de seguridad estructural, advirtió que existen escuelas construidas antes de la implementación del código antisísmico de 2012, por lo que se iniciará un programa de refuerzo en zonas vulnerables, con una primera licitación para intervenir 22 planteles.

"Esta semana debe salir una licitación para una primera muestra de unos 22 centros que vamos a intervenir con ese criterio", precisó.

Asimismo, informó que en el 2024 fueron entregadas 2,011 aulas nuevas y que la meta oficial para este año es superar las 3,000. "El equipo sabe que la meta nueva es que pasemos las 3,000 aulas", destacó.

Llamado a la comunidad educativa

Finalmente, hizo un llamado a estudiantes, docentes y comunidades a preservar las infraestructuras escolares, al recordar que "todos tenemos que colaborar" en el cuidado de los planteles