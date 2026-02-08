El Instituto José Francisco Peña Gómez gradúa 914 alumnos

El acto se llevó a cabo en el paraninfo del Obispado de Santo Domingo, encabezado por su presidente-fundador, Hipólito Mejía, y el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, institución que auspicia las maestrías de la institución, Reverendo Padre Dr. José Luis de la Cruz; y el doctor Juan Pablo Letelier, presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU), ( FUENTE EXTERNA )

El instituto de formación política, doctor José Francisco Peña Gómez celebró su XV graduación ordinaria, en la que, fueron investidos 914 alumnos, llevando a 14,119 el total de egresados de la entidad académica.

Entre los egresados figuran 10 mexicanos, de los cuales tres se trasladaron tres de manera personal.

El acto se llevó a cabo en el paraninfo del Obispado de Santo Domingo, encabezado por su presidente-fundador, Hipólito Mejía, y el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, institución que auspicia las maestrías de la institución, Reverendo Padre Dr. José Luis de la Cruz; y el doctor Juan Pablo Letelier, presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU), entre otros.

Durante su discurso, Mejía reiteró que hace 21 años fundó este Instituto con la expresa intención de capacitar a mujeres y hombres comprometidos con la justicia social, la libertad, la democracia y la ciudadanía sustantiva.

Resaltó que durante este trayecto han podido confirmar la coherencia con la que actúan, con apego a principios éticos y morales, tales como la solidaridad en la búsqueda del bien común, así como, el actuar sin sectarismo.

El también expresidente de la República estimuló a los graduandos actuar como ciudadanos comprometidos con la justicia, la democracia, la ciudadanía sustantiva, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, así como la protección y el uso racional de los recursos naturales.

Estos son pilares que nos servirán para dar continuidad al proyecto de nación iniciado por nuestros padres fundadores en el año 1844, resaltó.

Conferencia internacional

El doctor Juan Pablo Letelier, invitado internacional, dictó una conferencia en la cual realizó un recorrido descriptivo por la realidad política, social, militar y de derechos humanos de América Latina, y el resto del mundo, motivando a los graduandos a:

"No sentarse y cruzarse de brazos con sus conocimientos, sino, luchar y ponerlos al servicio para enfrentar los graves desafíos que vendrán en el futuro".

Aseguró que el horizonte depara un panorama con obstáculo que pueden ser convertidos en oportunidades, dependiendo del lado hacia donde se incline está brillando juventud del momento.

"Si a favor de la paz, de la democracia, de defensa medioambiente, a los derechos humanos y la justicia o del lado de la política guerrerista violatoria a esos derechos que nos amenaza.

¿Qué estudiaron?

Los egresados cursaron sus aprendizajes en:

Gerencia Política y Gestión de Gobierno

y Gestión de Gobierno Diplomacia

Relaciones Internacionales y Geopolítica

Políticas Públicas para el Desarrollo; Planificación Estratégica

para el Desarrollo; Planificación Estratégica Gestión Municipal

Auditorías de Gestión Pública y Privada

Gestión Pública de Calidad

Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios

Género

Ciudadanía y Política

Estudios de los Partidos Políticos en la República Dominicana

Durante el evento se les realización reconocimientos a ex alumnos de la institución por haber desempeñado roles importantes en la sociedad y el Estado, entre ellos, José Julio Gómez Beato, actual embajador dominicano en China, los ex embajadores Rafael Báez Pérez, Cucullo, Nolberto Soto, Amable Padilla, entre otros.