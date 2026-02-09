Este jueves, decenas de empleados del área administrativa de distintos centros educativos públicos se plantaron frente a la sede del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para exigir un aumento salarial por parte de las autoridades educativas.

Los manifestantes aseguraron que pertenecen a los sectores de conserjería, policía escolar y servicios auxiliares, y que tienen más de 10 años sin recibir un reajuste en sus ingresos.

De acuerdo con los trabajadores, los salarios que perciben en la actualidad oscilan entre los 10,000 y 13,000 pesos mensuales, montos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias.

La conserje Elisa Rosario, de la Escuela Vinicio Valenzuela Pérez en el municipio Pedro Brand, afirmó: "Ya está bueno de que nosotras, las conserjes, estemos haciendo el trabajo de 12 o 13 personas... En una escuela, centro o en cualquier lugar, sin limpieza no hay salud ni educación".

De igual forma, Albanery Ferreira del Santo Cura de Ars en Capotillo, c riticó las condiciones en las que laboran y la cantidad de roles que deben asumir ante la falta de personal en los centros educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-09-at-103331-am-4319b853.jpeg Conserjes, auxiliares y personal de servicios exhiben carteles con mensajes exigiendo salarios dignos durante la manifestación este 9 de febrero de 2026. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-09-at-103333-am-c77e7d28.jpeg Agentes policiales se mantienen desplegados durante la protesta de empleados administrativos frente al Ministerio de Educación este 9 de febrero de 2026. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) ‹ >

"Llegamos a las 6:00 de la mañana y son las 6:00 de la tarde y todavía estamos ahí. Nosotros limpiamos a los niños, porque hasta eso nos toca. Tenemos que ser hasta psicólogos, limpiar y estar pendientes de cada niño, revisar los baños... Nosotros en la escuela somos todos, pero no nos toman en cuenta", manifestó.

Durante la protesta, los empleados reiteraron que cumplen extensas jornadas laborales y asumen múltiples funciones dentro de los centros educativos.

Edwin Vargas, auxiliar de la Policía Escolar en el centro Anastacio Aragones Alvarez en Los Girasoles, indicó que además debe asumir labores de limpieza y mantenimiento en el centro donde labora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-09-at-103331-am-1-9c4c408d.jpeg Trabajadores del área administrativa de centros educativos públicos reclaman mejoras salariales frente a la sede del Ministerio de Educación este 9 de febrero de 2026. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

"La situación de nosotros es que ya estamos cansados de cobrar la misma chilata, los mismos 10 mil y 12 mil pesos", dijo, con un franco tono de indignación, en medio de la protesta.

Piden atender reclamos

Los denunciantes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades educativas para que se atiendan sus reclamos y se les tome en cuenta en las políticas de ajuste salarial.

Diario Libre trató de obtener una declaración oficial sobre esta situación con el Minerd. Sin embargo, no tuvo respuesta antes de la publicación de esta nota.

Durante la manifestación, los empleados del sector educativo llevaron pancartas con mensajes como: "10,000 pesitos no alcanzan, ministro", "salarios dignos para quienes limpian nuestros centros" y "todo obrero es digno de su salario".

Las vestimentas negras que portaban hicieron visible la indignación colectiva que motivó esta movilización.