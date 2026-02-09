Estudiantes del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se movilizaron este lunes para exigir la apertura inmediata del comedor universitario, el cual permanece cerrado a pesar de que ya transcurre la tercera semana del semestre académico.

Durante la manifestación encabezada por la organización Fuerza Juvenil Dominicana (FJD), los estudiantes denunciaron que las autoridades universitarias tratan el servicio del comedor como un favor, cuando en realidad se trata de un derecho adquirido.

"El comedor no es un privilegio, es una necesidad de la que dependen miles de estudiantes diariamente para poder recibir una educación digna y de calidad", expresaron.

Además del cierre del comedor, los manifestantes señalaron el deterioro de las aulas, el mal estado de los baños y la falta de secciones académicas, problemas que aseguran llevan años sin una solución definitiva.

Indicaron que estas deficiencias afectan directamente al estudiantado, especialmente a los jóvenes de escasos recursos.

Manifestación

El representante del movimiento FJD, Isaías Vargas, afirmó que las acciones continuarán hasta que las autoridades ofrezcan soluciones concretas.

"No queremos palabras ni acuerdos firmados; queremos ver acciones. Hasta que no se abra el comedor y no inicien los trabajos en las aulas, no habrá docencia", explicó.

Vargas también denunció la represión policial durante la movilización. Según relató, uno de los estudiantes resultó herido tras ser impactado por una bomba lacrimógena en la espalda mientras reclamaba sus derechos.

El dirigente agregó que la presencia policial generó momentos de tensión y que las fuerzas del orden estuvieron a punto de utilizar armas de fuego, situación que no se concretó debido a la presión mediática.

Los estudiantes reiteraron que su lucha busca el respeto a los derechos académicos y condiciones adecuadas para el desarrollo de la docencia, advirtiendo que mantendrán las protestas "hasta que sea necesario".