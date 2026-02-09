Intervienen centro educativo en la provincia Espaillat por fallas estructurales

El centro educativo Isabela La Católica, en la provincia Espaillat, el cual es intervenido por la Dirección de Infraestructura Escolar tras detectarse fallas estructurales. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informó que se encuentra en marcha un proceso de intervención técnica y reordenamiento del centro educativo Isabela La Católica, ubicado el municipio Cayetano Germosen, en la provincia Espaillat, tras detectarse "fallas estructurales que colocan la edificación en un estado crítico y de vulnerabilidad".

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la información fue ofrecida por Alexis Sosa, director regional Cibao Norte de Infraestructura Escolar, quien detalló que el pasado 18 de diciembre realizó una visita al plantel junto al director general de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Sosa indicó que al llegar al centro encontraron obras paralizadas, las cuales fueron reactivadas, incluyendo el techado y la construcción de aulas del nivel inicial. No obstante, tras una evaluación técnica del plantel, se determinó que varias áreas no reunían las condiciones necesarias para continuar impartiendo docencia.

En ese sentido, indicaron que se procedió a desalojar las áreas que presentaban mayor vulnerabilidad estructural y a reubicar a los estudiantes.

Levantamiento

El funcionario afirmó que equipos técnicos realizaron un levantamiento integral del centro, con el objetivo de identificar los espacios donde serán instaladas aulas auxiliares o prefabricadas, además de proyectar la construcción de una nueva escuela.

En el proceso participan técnicos de la institución encabezados por los ingenieros Héctor Arnaud y Víctor Nicolás Zacarías junto a equipos locales de Infraestructura Escolar de Espaillat y Santiago.

En los próximos días se dará a conocer la fecha de inicio de la instalación de las aulas prefabricadas, al tiempo que pidió paciencia a la comunidad educativa, asegurando que los trabajos permitirán dar paso a la construcción de un nuevo centro educativo moderno y seguro.