Azua recibe 70 nuevas aulas en un día con la inauguración de tres centros educativos

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la inauguración del Liceo Juan Bautista Díaz Marte y el Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Con la entrega de tres nuevos centros educativos, Azua recibió este miércoles 70 nuevas aulas que se incorporan a la oferta pública de la provincia.

En total, los recintos escolares tienen una capacidad para albergar alrededor de 2,395 estudiantes de esta demarcación y su inversión asciende a 404 millones de pesos.

Estas informaciones las ofreció el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la inauguración del Liceo Juan Bautista Díaz Marte y el Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez.

De estos centros, 27 aulas corresponden al nivel secundario y 26 al nivel primario.

Solo estas instituciones pueden impartir docencia a más de 1,800 estudiantes del municipio Pueblo Viejo y del distrito municipal Las Clavellinas.

Las infraestructuras están equipadas con canchas, salones multiuso, plaza cívica, laboratorios y dos comedores con capacidad para 360 personas.

"Este centro educativo representa un compromiso concreto con la gente de Azua, representa la decisión de crear las condiciones dignas para el aprendizaje, con aulas adecuadas y espacios pensados para que los estudiantes puedan aprender mejor", manifestó el funcionario en el acto de inauguración.

De Camps destacó que invertir en educación es apostar al capital humano del país.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. Además, participaron legisladores, autoridades locales, líderes comunitarios y estudiantes.

Liceo Viajama

Más temprano, el Gobierno inauguró el Liceo Viajama, en el distrito municipal Las Yayas, provincia Azua.

La obra tuvo una inversión de 103,778,890.04 pesos y cuenta con 17 aulas para impactar a los jóvenes del municipio y zonas aledañas.

El centro tiene una capacidad para 595 estudiantes y cuenta con un salón de profesores, área de enfermería, oficina de orientación y otros espacios.

Liceo Juan Bautista Díaz Marte

La edificación del Liceo Juan Bautista Díaz Marte cuenta con 27 aulas y tendrá capacidad para la formación de 945 jóvenes provenientes del municipio Pueblo Viejo y del distrito municipal Las Clavellinas.

Además, dispone de área de enfermería, área administrativa, salón de profesores, oficina de orientación, cocina, comedor, almacén, plaza cívica, cancha deportiva, biblioteca y salón multiusos, espacios que permitirán fortalecer no solo la enseñanza académica, sino también el desarrollo físico, cultural y social de los estudiantes.

Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez

En tanto, el Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez dispone de 26 aulas y albergará 910 estudiantes.

La infraestructura incluye tres aulas del nivel Inicial y dos aulas especiales, además de área administrativa, oficina de orientación, cocina, comedor, área de juegos infantiles, plaza cívica y cancha deportiva, entre otros espacios.