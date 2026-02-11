Proponen regular el uso de redes sociales en las escuelas

Jesús Andújar Avilés, director del Ideice, consideró importante un estudio que abarque el uso de las redes sociales en los estudiantes. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BTITO )

El Instituto Dominicano de Investigación, Evaluación e Innovación Educativa (Ideice) señaló la necesidad de regular el uso de las redes sociales en las escuelas, con el objetivo de que los estudiantes aprendan a utilizarlas de manera adecuada y responsable.

A raíz de la reciente propuesta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sobre fiscalizar el acceso a estas plataformas en los centros escolares, el director del Ideice, Jesús Andújar Avilés, consideró importante un estudio que abarque este impacto.

"Yo pienso que el uso de las redes sociales debería enseñarse en la escuela, para que los estudiantes comprendan el uso adecuado que se debe dar a estas plataformas", afirmó durante la mesa de diálogo sobre La Deserción Escolar en Contextos Vulnerables, Análisis y Respuestas Educativas

¿Qué propone la ADP sobre el acceso a redes sociales?

Agregó que es importante que los jóvenes sepan sobre el correcto manejo de manera que esto vaya en correspondencia con su accionar diario.

Propuesta de la ADP

La propuesta de la ADP, encabezada por Eduardo Hidalgo, busca implementar restricciones al acceso a redes sociales durante la jornada escolar, con el objetivo de proteger a los menores de posibles riesgos asociados al uso excesivo de estas plataformas.

Aunque actualmente no existe una prohibición legal expresa, Hidalgo enfatizó que la protección de los menores es una prioridad del Estado y las leyes.

Señaló que tanto el Código del Menor como la Constitución son las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad de los estudiantes.